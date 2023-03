La quatrième étape de Tirreno-Adriatico était consacrée aux puncheurs. Julian Alaphilippe, Wout van Aert et Mathieu van der Poel étaient les favoris de l’étape. Si le premier a fait honneur aux pronostics en dynamitant le peloton avec une belle attaque, le deuxième, lui, a chuté à quatre kilomètres de l’arrivée en compagnie de Tom Pidcock, qui aurait pu viser la victoire. Quant au troisième, il n’a jamais été en mesure de rivaliser avec les meilleurs.

Roglic, la surprise de la journée

Le vainqueur de l’étape n’était pas annoncé, il s’agit de Primoz Roglic. Le Slovène, qui a fait un retour plus précoce que prévu après son opération à l’épaule, a créé la surprise en soulevant les bras devant le double champion du monde français. Pour Roglic, ce succès est d’autant plus satisfaisant qu’il avait dû abandonner sur la dernière Vuelta après une chute bête. Il avait alors décidé de se faire opérer d’une épaule qui le gênait depuis trop longtemps. Son retour devait avoir lieu au Tour de Catalogne, mais il a prouvé qu’il était en avance.

Alaphilippe, en forme, mais pas assez

Julian Alaphilippe avait les jambes pour rivaliser avec Roglic, mais il n’a jamais été en mesure de le remonter. Le triple vainqueur de la Vuelta a fait une ascension remarquable et a laissé le Français derrière lui. Alaphilippe doit prouver qu’il est de retour à son meilleur niveau et cette étape a montré qu’il est en forme, mais pas assez pour battre un adversaire comme Roglic.

Les autres prétendants au podium

Simon Yates, coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE, menait la course mais a fini par céder devant la force de Roglic. Les autres compétiteurs, tels que Gianni Vermeersch, Lorenzo Fortunato, Damian Howson et Guillaume Martin, ont tenté leur chance mais sans succès. Les derniers moments de la course ont été intenses avec la chute de van Aert et Pidcock ainsi que le problème mécanique de Evenepoel.

Lennard Kämna en tête du général

C’est Lennard Kämna qui s’empare de la tête du général, six secondes devant Roglic, suite au craquage de Filippo Ganna. La cinquième étape verra les coureurs affronter une montagne de plus de 14 kilomètres. Une journée qui peut être décisive pour le classement général.

Lennard Kämna Depuis la ligne d’arrivée : « Pour être honnête, je n’ai pas pensé au maillot car j’ai sous-estimé l’étape. Lorsque nous avons franchi la première côte, j’ai su qu’il y avait une chance, mais j’ai aussi dû travailler très dur aujourd’hui. Dans le dernier virage, le gars devant moi a creusé un petit écart que je n’ai pas pu combler. J’étais vraiment à la limite, mais j’ai réussi. Je suis super content parce que c’est mon premier maillot de leader dans une course par étapes. La montée de demain devrait me convenir davantage que le final explosif d’aujourd’hui, mais pour l’instant, je veux juste profiter de l’instant présent. »

Classement de la 4ème étape de Tirreno Adriatico 2023

1 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma) – 218 km en 5h00’04 ».

2 – Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) st

3 – Adam Yates (UAE Team Emirates) st

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe)

2 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à 6″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) à 8″