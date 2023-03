Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a remporté les Strade Bianche 2023 en Toscane, en Italie, ce samedi, d’une manière qui rappelle la victoire de Tadej Pogacar en 2022. Pidcock a lancé son attaque dans le secteur le plus difficile de la course, le Monte Sante Marie, à plus de 50 kilomètres de l’arrivée, et a roulé en solo pendant le reste de la course pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) étaient tous deux hors course pour la victoire. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a terminé deuxième, et Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) troisième.



Jumbo-Visma a connu une semaine impressionnante la semaine dernière, avec Dylan Van Baarle qui a remporté le Het Nieuwsblad et Jonas Vingegaard qui a fait le show à O Gran Camino. Cependant, cette semaine, l’équipe n’a pas eu la même chance. Même s’ils avaient deux coureurs à la poursuite de Pidcock, ils n’ont pas pu décider lequel devait se sacrifier pour l’autre, et le groupe de poursuivants a perdu du terrain sur Pidcock, le laissant avec une avance de 30 secondes au pied de la montée finale à Sienne.

La victoire de Pidcock est un exemple classique de courage et de détermination, car il a démoli ses concurrents un par un, descendant imprudemment et remontant les faux plats avec facilité. Après s’être construit une avance significative, il a dû se battre pour la conserver dans le court mais raide secteur de Monteaperti, mais ses poursuivants ont roulé l’un contre l’autre, lui laissant une voie libre jusqu’à l’arrivée.



Valentin Madouas a fait un parcours impressionnant dans les étapes finales, se méritant une place sur le podium. Tiesj Benoot de Jumbo-Visma, qui était en grande forme, aurait pu prendre la victoire, mais la stratégie de l’équipe a joué contre lui. Dans l’ensemble, la victoire de Pidcock est le résultat de son courage, de sa persévérance et de sa polyvalence.

S’exprimant quelques secondes après l’arrivée, un Thomas Pidcock victorieux a déclaré

« Il faudra un peu de temps pour digérer cette victoire. Quand je suis parti, ce n’était pas prévu. Mais c’était au moment normalement décisif. J’ai creusé l’écart et j’ai continué. Honnêtement, cette semaine, j’avais le sentiment que quelque chose de grand allait se produire aujourd’hui et c’est ce qui s’est passé ».

Classement des Strade Bianche 2023

1 – Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) – 184 km en 4h31’41 » vitesse moyenne 40.636 km/h

2 – Valentin Madouas (Groupama – FDJ) à 20″.

3 – Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) à 22″.