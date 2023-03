Dans un final palpitant, les coéquipières du Team SD Works Demi Vollering et Lotte Kopecky ont rattrapé la leader solitaire Kristen Faulkner du Team Jayco-AlUla à 600 mètres de l’arrivée. La Hollandaise et la Belge ont roulé à plat jusqu’à l’arrivée.

La championne en titre Kopecky a pris le dernier virage en première position, mais Vollering l’a dépassée à la onzième heure dans un finish très serré pour remporter son premier titre sur les Strade Bianche féminines, ce qui fait cinq victoires pour les Pays-Bas sur neuf éditions de l’événement après les succès de son entraîneur actuel Anna van der Breggen (2018), Annemiek van Vleuten (2019, 2020) et Chantal Van den Broek-Blaak (2021).

Un cheval perturbe les Strade Bianche féminines et effraye Demi Vollering

Les Strade Bianche féminines ont été le théâtre d’un événement surprenant ce samedi en Italie. Alors que la coureuse néerlandaise Demi Vollering était en train de chasser les premières places à 15 kilomètres de l’arrivée, un cheval a subitement surgi devant elle sur la route, lui faisant pousser un cri d’effroi. La situation aurait pu être dramatique si l’équidé, qui s’était échappé de son enclos, n’avait pas fini par chuter dans un virage, quelques instants après.

La scène a été filmée et diffusée, montrant l’animal galoper en pleine course, ajoutant une touche d’insolite à cette compétition. La coureuse néerlandaise a quant à elle poursuivi sa course, malgré l’incident, pour finir en beauté et remporter l’épreuve féminine des Strade Bianche. La victoire de Demi Vollering a été saluée par la suite, ainsi que sa capacité à garder son sang-froid dans des circonstances pour le moins inhabituelles.

La vidéo du cheval sur les Strade Bianche féminines

La scène WTF et ô combien dangereuse du jour avec ce cri strident de Demi Vollering, dépassée par… un cheval sur les #StradeBianche 🤯 pic.twitter.com/WDRZ523ZjT — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 4, 2023

Le classement des Strade Bianche féminines

1 – Demi Vollering (Team SD Worx) 136 km en 3h50’35 » vitesse moyenne 35.388 km/h

2 – Lotte Kopecky (Team SD Worx) st

3 – Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla) à 18″.

Demi Vollering, la gagnante des Strade Bianche Women, a déclaré lors de la conférence de presse

» J’ai parlé avec Lotte [Kopecky] dans la tente avant la cérémonie du podium et elle était très heureuse. C’était tout de suite bien entre nous. Il n’y a pas de rancune. Mais nous sommes des tueurs. C’était cool de finir comme ça. C’était une belle finale, aussi pour les gens qui l’ont regardée de chez eux. Mais le premier sentiment après l’arrivée a été d’être un peu confus. Nous ne savions pas lequel d’entre nous avait gagné et nous nous demandions si nous pouvions faire la fête. Bien sûr que nous pouvions, car tant que c’est l’équipe qui gagne, c’est bien et c’était doublement bien. Je me sentais fort aujourd’hui. J’étais vraiment persuadée que nous allions rattraper Kirsten Faulkner. Je savais que nous serions plus fortes qu’elle dans la dernière montée ».

Lotte Kopecky a déclaré

« Demi et moi n’avons pas parlé avant l’arrivée. Nous sommes toutes les deux des coureuses professionnelles et nous voulions toutes les deux gagner, donc c’est vraiment bien que nous nous soyons toutes les deux battues jusqu’à l’arrivée ».

Kristen Faulkner a déclaré

« Vers la fin, j’ai entendu qu’ils étaient à trente secondes et j’ai pensé que ça allait être un 10km difficile. Chaque secteur de gravier était différent et stimulant à sa manière. Les montées étaient en fait plus décisives que le gravier. J’ai attendu la section 6 pour attaquer et ça a été une belle course pour moi ».