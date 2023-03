La 17ème édition des Strade Bianche aura lieu ce samedi 4 mars. Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe ou encore Thomas Pidcock seront au départ. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Ce samedi 4 mars s’élancera l’une des courses les plus spectaculaires de la saison, les Strade Bianche. Créée en 2007, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’était imposé devant Alejandro Valverde (Movistar Team) et Kasper Asgreen (Soudal-Quick-Step). Cette année, Tadej Pogacar et Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ne prendront pas le départ. Le vainqueur de l’édition 2019, Julian Alaphilippe, et de l’édition 2021, Mathieu Van der Poel, seront les favoris.

Le parcours des Strade Bianche 2023

Cette année, les coureurs s’élanceront pour 184 kilomètres autour de Sienne. Au total, 64 kilomètres de chemins graviers répartis sur 11 secteurs seront au programme. Une fois terminé avec les chemins empierrés, il restera à gravir la montée finale dans les rues de Sienne. Une difficulté de 700 mètres à plus de 9% de moyenne. En 2021, c’est ici que Mathieu Van der Poel s’était envolé vers la victoire.

Sébastien Hinault, directeur sportif d’Arkéa-Samsic

« On va faire la course pour Warren Barguil sur les Strade Bianche car il a déjà bien performé sur cette course qui lui plaît et lui convient. C’est aussi l’un de ses premiers gros objectifs de cette année. Nous allons tout faire pour le mettre dans les meilleures dispositions. C’est une épreuve qui demande du placement et qui est composée de belles bosses en chemins blancs. Tout est réuni pour la réussite de cette course. La Toscane est une région magnifique, le parcours est difficile avec ces chemins, le plateau est toujours relevé. Il y a toujours du suspense, ce qui plaît à la fois aux coureurs, et aux passionnés de notre sport. C’est vraiment une très belle classique du calendrier UCI WorldTour ».

Les favoris des Strade Bianche 2023

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Vainqueur en 2021, le Néerlandais sera l’un des grands favoris.





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

Récent vainqueur de la Faun Ardèche Classic, Alaphilippe est de retour en forme.





Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers)

Vainqueur d’étape sur le Tour de l’Algarve, Pidcock sera le leader de l’équipe Ineos.





Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Le vainqueur de Kuurne-Bruxelles -Kuurne 2023 sera l’un des outsiders.





Alexey Lutsenko (Astana Qzaqstan Team)

Le Kazakh est à l’aise sur les secteurs empeirrés.





Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost)

4ème en 2020, l’Italien tentera de faire aussi bien.





Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Le puncheur français sera l’un des outsiders.





Attila Valter (Jumbo-Visma)

4ème l’an passé, le champion de Hongrie sera à surveiller.





Quinn Simons (Trek-Segafredo)

7ème l’an dernier, l’Américain est à l’aise sur les Strade Bianche.

Comment suivre les Strade Bianche 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur Eurosport 2, dès 13 h 50.