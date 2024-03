Les années se suivent et se ressemblent pour Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Déjà tombé samedi dernier lors de l’Omloop Het Nieuwsblad, le double champion du monde a de nouveau connu la chute sur les Strade Bianche. Vainqueur de l’épreuve en 2019, Alaphilippe a été contraint à l’abandon. Son coéquipier et compatriote Paul Magnier a, lui aussi, été impliqué dans la chute et a abandonné.