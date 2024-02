La 18ᵉ édition des Strade Bianche a lieu ce samedi. Tadej Pogačar sera notamment au départ. Voici le parcours et les favoris.

Les Strade Bianche ont lieu ce samedi 2 mars. Créée en 2007, cette course est vite devenue un incontournable du calendrier avec ses chemins en gravier. L’épreuve a intégré le calendrier UCI World Tour en 2017. L’an dernier, Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) s’était imposé devant Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Cette année, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) lancera sa saison en Toscane sur les Strade Bianche.

Le palmarès des Strade Bianche

Le parcours des Strade Bianche

Deux changements principaux vont être introduits dans la course masculine : la longueur totale du parcours, qui passe de 184 km à 215 km, et le nombre de sections de terre, qui passe de 11 à 15, rendant ainsi la course plus difficile et probablement plus sélectif. Les premiers 175 km resteront inchangés, mais il y aura une boucle supplémentaire de 30 km, avant de finalement retourner à Sienne pour le grand final sur la rude montée de la Via Santa Caterina et l’arrivée sur la Piazza del Campo.

Les favoris des Strade Bianche









Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ★★★★





Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) ★★★





Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ★★★





Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) ★★★













Maxim Van Gils (Lotto Dstny) ★★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Attila Valter (Visma | Lease a Bike) ★★





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ★





Bastien Tronchon (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★





La startlist des Strade Bianche

Comment suivre les Strade Bianche à la TV ?

La course sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport 2.