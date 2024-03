Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 18ᵉ édition des Strade Bianche. Pour sa première course de la saison, le Slovène a vite tué le suspense en attaquant à 81 kilomètres de l’arrivée, dans le secteur de Monte Sante Maria. Très vite, le coureur de la formation UAE creuse l’écart sur le groupe des poursuivants. Au terme d’un numéro en solitaire et après 81 kilomètres de course seul en tête, Pogačar remporte les Strade Bianche pour la deuxième fois de sa carrière. Il devance Tom Skujins (Lidl-Trek) et Maxim Van Gils (Lotto Dstny), sortis dans le final, qui terminent à près de 3 minutes. Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) est 6ᵉ, devant Lenny Martinez (Groupama-FDJ), 8ᵉ.

"Nobody can match his power" 🤯

Tadej Pogacar has powered ahead with 80km to go! Will he be able to hold out? 👀#cycling #stradebianche pic.twitter.com/upxre1XKNr

— Eurosport (@eurosport) March 2, 2024