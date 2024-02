Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la 61ᵉ édition du Trofeo Laigueglia. Dans la troisième ascension du Colla Micheri (2 km à 8,2%), cinq coureurs accélèrent avec Jan Christen (UAE Team Emirates), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez, Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) et Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team). Dans la dernière ascension, Lenny Martinez accélère et seul Christen parvient à le suivre. Le Suisse tente même de contrer, mais c’est finalement Martinez qui aborde la descente avec quelques longueurs d’avance. Le Français résiste au retour de poursuivants dans le final et décroche sa troisième victoire chez les professionnels. Il devance Andrea Vendrame et Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et succède à Nans Peters au palmarès du Trofeo Laigueglia.

🇫🇷😍 Du grand Lenny Martinez ! Sorti dans la dernière ascension du jour, le Français a tenu bon pour remporter le Trophée Leigueglia et succéder au palmarès à un autre Tricolore, Nans Peters #TrofeoLaigueglia #LesRP pic.twitter.com/leN9GHpWcM — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 28, 2024

Le classement du Trofeo Laigueglia