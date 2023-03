Le cyclisme a repris ses droits en Italie, et la première course de la saison, le Trofeo Laigueglia, a livré son verdict ce mercredi. Et c’est le Français Nans Peters, de l’équipe AG2R Citroën, qui a remporté la 60ème édition de cette classique italienne. Le Grenoblois de 28 ans, moins en vue ces deux dernières saisons après son explosion sur le Giro 2019, s’est adjugé cette victoire en solitaire après s’être extirpé de l’échappée à trente kilomètres de l’arrivée.

Le final escarpé avec ses passages par le Col Micheri à quatre reprises a vu Peters faire parler ses qualités de grimpeur-puncheur pour s’enfuir face à ses adversaires. Benoît Cosnefroy et Clément Champoussin ont tenté de le rattraper, mais en vain. Le coureur de AG2R Citroën a creusé petit à petit l’écart jusqu’à compter près d’une minute d’avance à l’arrivée. Il devient ainsi le deuxième Français vainqueur de l’épreuve, 25 ans après Pascal Chanteur.

Le peloton a été contraint de rouler sous la pluie tout au long de la journée, mais cela n’a pas empêché Nans Peters de livrer une performance de haut vol. Il se donne ainsi un peu plus de confiance avant les Strade Bianche, qui auront lieu samedi.

Doublé pour A2R Citroën

Le reste de l’équipe AG2R Citroën a également brillé puisque l’Italien Andrea Vendrame a pris la deuxième place en dominant le sprint du deuxième groupe. Derrière, Clément Champoussin et Romain Grégoire terminent 5e et 6e pour le contingent français du jour. Des performances qui permettent à AG2R Citroën de réaliser un doublé lors de cette première course de la saison en Italie.

Pour rappel, le Trofeo Laigueglia est une course cycliste professionnelle d’un jour organisée chaque année en Ligurie. Dans le nord-ouest de l’Italie. La course est ouverte aux équipes cyclistes professionnelles et continentales. Elle est considérée comme la première grande course de la saison en Italie et attire des coureurs de renom chaque année. Avec cette victoire, Nans Peters envoie un signal à ses adversaires avant les prochaines épreuves.