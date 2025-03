Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 62ème édition du Trofeo Laigueglia. Dans le final, Ayuso attaque à plusieurs reprises, mais n’arrive pas à distancer Christian Scaroni (XDS Astana Team), qui s’accroche. Dans le final, Neilson Powless (EF Education – EasyPost) et Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), reviennent sur le duo de tête. Juan Ayuso s’impose facilement au sprint et succède à Lenny Martinez au palmarès du Trofeo Laigueglia. Il devance Christian Scaroni et Michael Storer. Après sa victoire sur la Faun Drôme Classic dimanche, Ayuso enchaîne une deuxième victoire en trois jours.

𝑺𝑼𝑷𝑬𝑹 𝑮𝑨𝑳𝑳𝑶 @juann_ayuso 🐔 💣 𝐂𝐈𝐍𝐂𝐎 ataques y un esprint imparable en @il_laigueglia para sumar su segundo triunfo consecutivo en 2025 📺 Lo has visto en @StreamMaxES #LaCasaDelCiclismo | #TrofeoLaigueglia pic.twitter.com/1jl7YjItV9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 5, 2025

Le classement du Trofeo Laigueglia 2025

Juan Ayuso Christian Scaroni Michael Storer

