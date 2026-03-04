Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté, ce mercredi, la 63ème édition du Trofeo Laigueglia, semi classique italienne qui a lieu quelques jours avant les Strade Bianche. Dans la dernière ascension du jour, Santiago Buitrago fait la diffèrence et s’envole vers la victoire. Le Colombien s’impose en solitaire et décroche sa première victoire de la saison. Il devance Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) et son coéquipier Antonio Tiberi.

Santiago Buitrago attacked Gregoire and Tiberi on the climb and wins solo the Trofeo Laigueglia. If you feel like you missed the live stream of the race, don’t worry you didn’t miss anything. The live coverage will start 45 minutes after the race on RAI 😜 #TrofeoLaigueglia pic.twitter.com/R2ewAC1f9Y — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 4, 2026

Le classement du Trofeo Laigueglia 2026

Santiago Buitrago Romain Grégoire Antonio Tiberi

