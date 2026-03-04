Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté, ce mercredi, la 63ème édition du Trofeo Laigueglia, semi classique italienne qui a lieu quelques jours avant les Strade Bianche. Dans la dernière ascension du jour, Santiago Buitrago fait la diffèrence et s’envole vers la victoire. Le Colombien s’impose en solitaire et décroche sa première victoire de la saison. Il devance Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) et son coéquipier Antonio Tiberi.

Le classement du Trofeo Laigueglia 2026
  1. Santiago Buitrago
  2. Romain Grégoire
  3. Antonio Tiberi

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Groupama-FDJ United / Getty Images