Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) a remporté, ce dimanche, la Faun Drôme Classic 2026. Dans le final, Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) et Romain Grégoire profitent d’un moment de répit pour s’extirper du groupe de tête. Les deux hommes se regardent dans la bosse finale mais parviennent à résister au retour du peloton dans les derniers hectomètres. Romain Grégoire est le plus fort et s’impose en puncheur à Étoile-sur-Rhône. Il devance Matteo Jorgenson et Lenny Martinez (Bahrain Victorious), qui règle le sprint du peloton et prend la 3ème place, comme sur la Faun-Ardèchle Classic ce samedi.

Romain Grégoire makes the decisive final kick to win the Faun Drôme Classic! 👏 pic.twitter.com/XeLuwh6AOe — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 1, 2026

Le classement de la Faun Drôme Classic 2026

Romain Grégoire Matteo Jorgenson Lenny Martinez

