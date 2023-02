Les Boucles Drôme Ardèche arrivent très bientôt ! Les organisateurs sont en train de travailler dur et de finaliser les derniers détails à seulement trois jours du début de l’événement. Pour la 23e édition, treize équipes de l’UCI World Tour ont confirmé leur participation à la Faun Ardèche Classic et à la Faun Drôme Classic, qui auront lieu les samedi 25 et dimanche 26 février. Parmi ces équipes, on compte les équipes françaises AG2R Citroën Team, Arkéa Samsic, Cofidis et Groupama FDJ, ainsi que les prestigieuses équipes étrangères Soudal Quick-Step, Bora – Hansgröhe, DSM et UAE Team Emirates.

Les favoris des Boucles Drome Ardèche 2023

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) – double champion du Monde UCI Route en 2020 et 2021, vainqueur de la Flèche Wallonne en 2018, 2019 et 2021, vainqueur d’étapes sur le Tour de France et porteur du maillot jaune pendant 14 jours en 2019 – fera ses premières courses de la saison en France lors des Boucles.

– double champion du Monde UCI Route en 2020 et 2021, vainqueur de la Flèche Wallonne en 2018, 2019 et 2021, vainqueur d’étapes sur le Tour de France et porteur du maillot jaune pendant 14 jours en 2019 – fera ses premières courses de la saison en France lors des Boucles. Romain Bardet (Team DSM) – 2ème du Tour de France en 2016, 3ème en 2017, vice-champion du Monde UCI Route en 2018, vainqueur du Tour des Alpes en 2022, vainqueur de l’Ardèche Classic en 2018 et de la Drôme Classic en 2014.

– 2ème du Tour de France en 2016, 3ème en 2017, vice-champion du Monde UCI Route en 2018, vainqueur du Tour des Alpes en 2022, vainqueur de l’Ardèche Classic en 2018 et de la Drôme Classic en 2014. David Gaudu (Groupama FDJ) – 4ème et meilleur français du Tour de France en 2022, vainqueur d’étapes sur la Vuelta a Espana, 3ème de Liege-Bastogne-Liege en 2021, vainqueur de la Faun Ardèche Classic en 2021.

– 4ème et meilleur français du Tour de France en 2022, vainqueur d’étapes sur la Vuelta a Espana, 3ème de Liege-Bastogne-Liege en 2021, vainqueur de la Faun Ardèche Classic en 2021. Guillaume Martin (Cofidis) – 8ème et meilleur français du Tour de France en 2021, meilleur grimpeur de la Vuelta a Espana en 2020, vainqueur du Tour de l’Ain en 2022, 2ème de la Drôme Classic en 2022.

– 8ème et meilleur français du Tour de France en 2021, meilleur grimpeur de la Vuelta a Espana en 2020, vainqueur du Tour de l’Ain en 2022, 2ème de la Drôme Classic en 2022. Jai Hindley (Team DSM) – vainqueur du Giro d’Italia en 2022, deuxième du Giro d’Italia en 2021, vainqueur du Jayco Herald Sun Tour en 2020.

– vainqueur du Giro d’Italia en 2022, deuxième du Giro d’Italia en 2021, vainqueur du Jayco Herald Sun Tour en 2020. Esteban Chaves (EF Education-Easy Post) – vainqueur d’étapes sur la Vuelta a Espana et le Giro d’Italia, 2ème du Giro d’Italia en 2016, 2ème de la Vuelta a Espana en 2016.

– vainqueur d’étapes sur la Vuelta a Espana et le Giro d’Italia, 2ème du Giro d’Italia en 2016, 2ème de la Vuelta a Espana en 2016. Simon Clarke (Israël – Premier Tech) – vainqueur d’étapes sur le Tour de France et la Vuelta a Espana, vainqueur de la Drôme Classic en 2020.

– vainqueur d’étapes sur le Tour de France et la Vuelta a Espana, vainqueur de la Drôme Classic en 2020. Ben O’Connor (AG2R Citroën) – 4ème du Tour de France en 2021, vainqueur d’étapes sur le Tour de France et le Giro d’Italia, vainqueur du Tour du Jura en 2022.

Ces coureurs tenteront de succéder à Brandon McNulty et Jonas Vingegaard, au palmarès des Boucles Drôme Ardèche.

Les équipes engagées sur la Faun Ardèche Classic et à la Faun Drôme Classic

Les équipes engagées en date du 21 février

UCI WORLDTEAMS

AG2R Citroën Team (France)

Arkéa Samsic

Astana Qazaqstan Team (Kazakhstan)

BikeExchange – Jayco (Australie)

Bora – hansgröhe (Allemagne)

Cofidis (France)

Team DSM (Pays-Bas)

Groupama FDJ (France)

EF Education EasyPost (États-Unis)

Intermarché Circus Wanty (Belgique)

Soudal Quick-Step (Belgique)

Trek-Segafredo (États-Unis)

UAE Team Emirates (Émirats Arabes Unis)

UCI PROTEAMS

Alpecin Fenix (Belgique)

Bingoal Pauwels Sauces WB (Belgique)

Israël – Premier Tech (Israël)

Lotto Dstny (Belgique)

TotalÉnergies (France)

Tudor Pro Cycling Team (Suisse)

Uno-X Pro Cycling Team (Norvège)



UCI CONTINENTAL TEAMS