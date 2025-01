Le comité d’organisation des Boucles Drôme Ardèche, qui auront lieu début mars, a présenté le plateau, les parcours et les grands axes de cette 25ᵉ édition.

À un peu plus d’un mois du jour J, le comité d’organisation des Boucles Drôme-Ardèche a donné de nombreuses précisions sur les deux courses. Treize formations UCI WorldTeam ont d’ores et déjà annoncé leur présence sur la Faun Ardèche Classic (samedi 1ᵉʳ mars) et/ou la Faun Drôme Classic (dimanche 2 mars). Parmi elles, les prestigieuses UAE Team Emirates – XRG, Visma – Lease a Bike, Team Pic-Nic Post NL, Lidl – Trek, Soudal Quick-Step et les Françaises Decathlon AG2R La Mondiale Team, Arkéa B&B Hotels, Cofidis et Groupama-FDJ ont confirmé la participation de quelques-uns de leurs meilleurs coureurs.

Une startlist alléchante

Romain Bardet (Team Picnic Post NL), 2ᵉ du Tour de France 2016, 3ᵉ en 2017, vainqueur d’étape et porteur du maillot jaune sur le Tour de France 2024, vice-champion du Monde UCI Route 2018, vainqueur de l’Ardèche Classic en 2018 et de la Drôme Classic en 2014,

Valentin Madouas (Groupama – FDJ), vice-champion olympique Route 2024, 2ᵉ des Strade Bianche 2023, vainqueur de la Bretagne Classic Ouest-France 2023,

Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), champion de France Route 2024, vainqueur de la Polynormande 2024, de Cholet Aglo Tour 2024 et de la Classic Loire-Atlantique 2024, 5ᵉ de l'Amstel Gold Race 2024,

Juan Ayuso (Espagne, UAE Team Emirates), vainqueur de Itzulia Basque Country 2024, vainqueur d'étape sur Tirreno-Adriatico 2024, vainqueur d'étapes sur le Tour de Suisse 2023, vainqueur de la Faun Ardèche Classic 2024,

Marc Hirschi (Suisse, Tudor Pro Cycling Team), vainqueur d'étape sur le Tour de France, vainqueur de la Fleche Wallonne 2020, 2ᵉ de Liège-Bastogne-Liège 2020, vainqueur de la Faun Drôme Classic 2024,

Enric Mas (Espagne, Movistar), vainqueur d'étapes et 4 fois sur le podium du classement général de La Vuelta a Espana, vainqueur du Giro del Emila 2022,

À leurs côtés, Warren Barguil (Team Pic-Nic Post NL), Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Guillaume Martin (Groupama-FDJ), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Cian Uijtdebroek (Team Visma – Lease a Bike) et Axel Zingle (Team Visma – Lease a Bike), complèteront un casting cinq étoiles. Pour la 9ᵉ année consécutive, la Faun Ardèche Classic et la Faun Drôme Classic seront retransmises en direct sur La Chaine L’Équipe. À sept mois des Championnats d’Europe UEC Drôme Ardèche (1 – 5 octobre), emmenés par la même équipe organisatrice, de nombreux coureurs profiteront des courses pour se familiariser avec les routes du territoire.

Guillaume Delpech, Président des Boucles Drôme Ardèche :

« 25 ans, c’est un anniversaire qui compte. À bientôt un mois du Jour J, tout le comité d’organisation a une pensée émue pour la toute 1ʳᵉ édition de 2001, à Ruoms, lorsque nous n’étions encore qu’une petite course régionale emmenée par une poignée de copains. Pour cette édition 2025 très spéciale, nous avons tenu à consolider nos fondamentaux. Un plateau de très haut niveau et des équipes, des coureurs de haut rang qui nous font confiance, ce dont nous les remercions ».

« Des parcours de caractère pour puncheurs, à l’image d’un territoire que nous aimons tous profondément. La retransmission de La Chaine L’Équipe, pour toucher un public large de passionnés et valoriser la Drôme-Ardèche. Rarement la densité de vainqueurs potentiels n’a été aussi forte avec des leaders français bien sûr comme Romain Bardet ou Valentin, mais aussi des étrangers comme Mas, Hirschi, Ayuso, Uijtdebroek… Ce 25ᵉ anniversaire aura enfin un parfum d’Europe avec les Championnats d’Europe Route UEC en ligne de mire. Nous profiterons de l’occasion pour affiner nos dispositifs avant le mois d’octobre. »

Faun Ardèche Classic

Samedi 1ᵉʳ mars 2025

169,5 km en 2 + 1 boucles autour de Guilherand-Granges (07)

3000 m. de dénivelé +

Principales difficultés :

Montée de Saint-Romain-de-Lerps

Côte de Toulaud

Mur du Cornas

Côte du Val d’Enfer

Faun Drôme Classic

Dimanche 2 mars 2025

189 km en 3 + 1 boucles autour d’Étoile-sur-Rhône (26)

2400 m de dénivelé +

Principales difficultés :