Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la Faun-Ardèche Classic. Après un gros travail de son coéquipier Ilan Van Wilder dans l’ascension de Saint Romain de Lerps, Alaphilippe a placé son accélération à 24 kilomètres de l’arrivée, seulement suivi par David Gaudu (Groupama-FDJ). Les deux hommes ont rapidement fait le trou et se sont disputés la victoire au sprint. Alaphilippe s’impose et signe sa première victoire depuis le Tour de Wallonie, en juillet dernier. David Gaudu et Mattias Skjelmose Jensen (Trek-segafredo) complètent le podium. À noter, la belle 5ème place de Romain Grégoire, 20ans, qui dispute sa première saison chez les professionnels.

Le classement de la Faun-Ardèche Classic