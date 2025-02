Les Boucles Drôme-Ardèche ont lieu ce week-end. Juan Ayuso, Romain Bardet, Marc Hirschi, Romain Grégoire,… Voici le parcours et les favoris.

La Faun-Ardèche Classic et la Faun Drôme Classic ont lieu respectivement le samedi 1ᵉʳ mars et le dimanche 2 mars. Les deux courses sont inscrites au calendrier UCI ProSeries et rapportent donc 200 points au vainqueur. L’an dernier, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) avait remporté la Faun-Ardèche Classic tandis que son coéquipier Marc Hirschi l’avait emporté sur la Drôme-Ardèche Classic. Les deux hommes seront au départ ce week-end pour défendre leur victoire, sous les couleurs de la Tudor Pro Cycling Team pour Marc Hischi cette fois-ci. Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) seront au départ.

Le palmarès des Boucles Drôme-Ardèche 2025

Le parcours des Boucles Drôme-Ardèche 2025

Faun-Ardèche Classic

Guilherand-Granges –› Guilherand-Granges(169.5 km)

Faun Drôme Classic

Étoile-sur-Rhône –› Étoile-sur-Rhône(189 km)

Les favoris des Boucles Drôme-Ardèche 2025





Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ★★★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★★★





Christian Scaroni (XDS Astana Team) ★★★





Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Romain Bardet (Picnic PostNL) ★★





Attila Valter (Team Visma | Lease a Bike) ★★





Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★





Enric Mas (Movistar Team)





Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) ★





Comment suivre les Boucles Drôme-Ardèche 2025 à la TV ?

La Faun-Ardèche Classic et la Faun Drôme Classic seront à suivre en direct sur les antennes de la Chaîne L’équipe 21.