Paul Seixas, Christian Scaroni, Romain Grégoire, Ben Healy,… Il y aura du beau monde au départ des Boucles Drôme-Ardèche ce week-end.

La Faun-Ardèche Classic et la Faun Drôme Classic ont lieu respectivement le samedi 28 février et le dimanche 1er mars. Les deux courses sont inscrites au calendrier UCI ProSeries et rapportent donc 250 points au vainqueur. L’an dernier, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) avait remporté la Faun-Ardèche Classic dans la cohue tandis que Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) l’avait emporté sur la Drôme-Ardèche Classic. Romain Grégoire sera au départ cette année, contrairement à l’Espagnol. Christian Scaroni (XDS Astana Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ou encore Lenny Martinez (Bahrain Victorious) seront présents. Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) sera aligné uniquement sur la Faun-Ardèche Classic.

Le palmarès des Boucles Drôme-Ardèche 2026

Les parcours des Boucles Drôme-Ardèche 2026

Faun-Ardèche Classic

Guilherand-Granges –› Guilherand-Granges (188 km)

Faun Drôme Classic

Étoile-sur-Rhône –› Étoile-sur-Rhône (185 km)

Les favoris des des Boucles Drôme-Ardèche 2026





Christian Scaroni (XDS Astana Team) ★★★★





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ★★★★ Uniquement Faun-Ardèche Classic





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★★





Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ★★★













Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ★★













Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) ★





Alex Aranburu (Cofidis) ★





Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ★





Comment suivre les Boucles Drôme-Ardèche 2026 à la TV ?

La Faun-Ardèche Classic bénéficiera d’une diffusion en clair et en direct sur La Chaîne L’Équipe (canal 21), avec une prise d’antenne à 13h30. Même heure et même chaîne pour la Faun Drôme Classic le lendemain.