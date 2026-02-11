Christian Scaroni (XDS Astana Team) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Tour d’Oman. Cette explication finale a donné lieu à une bataille de grimpeurs sur les flancs de Green Mountain, où le principal favori de la semaine Adam Yates n’est finalement pas parvenu à renverser la situation à son avantage. Le leader des UAE Emirates XRG, qui s’engageait dans ce défi avec un retard de 32’’ sur le maillot rouge Mauro Schmid (Jayco-AlUla), a réussi à combler son retard sur le Suisse, mais pas sur l’Italien Christian Scaroni, auteur d’une montée exemplaire dans laquelle il s’est montré le plus patient et le plus fort. Accompagné de son coéquipier espagnol Cristian Rodriguez dans les derniers kilomètres, Scaroni a surgi dans les 100 derniers mètres pour aller chercher la victoire de prestige à Green Mountain et se hisser dans le même mouvement au sommet du classement général.

⛰️ One last big showdown on the slopes of Green Mountain to close out the 2026 #TourOfOman! 🇴🇲

⏪ Relive the last kilometre of Stage 5 pic.twitter.com/OMr7ksvRwi — Tour of Oman (@tourofoman) February 11, 2026

Déjà vainqueur d’une étape du Giro l’année dernière, il partage cette fois-ci sa victoire avec son coéquipier espagnol chez XDS Astana, sur le podium du jour et dans la hiérarchie finale de l’épreuve. Un doublé des maillots bleus d’Astana avait déjà été signé sur le Tour of Oman par Alexey Lutsenko et Miguel Angel Lopez, et il s’agit au total du quatrième succès de la formation kazakhe au Sultanat. Luke Plapp (Jayco-AlUla) prend la troisième place au sommet de Green Mountain. Le podium du général est complété par Adam Yates, chronométré dans la même seconde que Mauro Schmid et Paul Double, battus au calcul de l’addition des places obtenues depuis le début de la course.

Le classement de la 5ème étape du Tour d’Oman 2026

Christian Scaroni Cristian Rodriguez Luke Plapp

