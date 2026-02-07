Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 1ère étape du Tour d’Oman 2026. Au terme des 170,9 km de course entre le Ministry of Tourism et Bimmah Sink Hole, le Colombien s’est imposé au sprint, décrochant sa première victoire de la saison. Il devance son compatriote Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) et Gerben Thijssen (Alpecin – Premier Tech).
Sebastian Molano wins the first stage of Tour of Oman! Colombian 1-2 with Gaviria 2nd #TourofOman2026https://t.co/Y00joipQwQ pic.twitter.com/eIunwAdBHp
— Eemeli (@LosBrolin) February 7, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour d’Oman 2026
- Juan Sebastian Molano
- Fernando Gaviria
- Gerben Thijssen
Results powered by FirstCycling.com