Mauro Schmid (Jayco-AlUla) a remporté, ce lundi, la 3ème étape du Tour d’Oman 2026. Plusieurs dizaines de coureurs sont allés au sol dans un rond point rendu glissant avec le sable, aux abords de la difficulté finale. C’est finalement le champion de Suisse Mauro Schmid qui s’impose au sommet d’Eastern Mountain après avoir pris le meilleur sur Christian Scaroni (XDS Astana Team) et Martin Tjotta (Uno-X Mobility). Premier Français, Thomas Bonnet (TotalEnergies) est 5ème à 07″. 2ème du classement général l’an dernier, Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a été victime d’un problème mécanique au plus mauvais moment, dans les trois derniers kilomètres de l’étape. Mauro Schmid fait coup double et s’empare du maillot rouge de leader.

Le classement de la 3ème étape du Tour d’Oman 2026

Mauro Schmid Christian Scaroni Martin Tjotta

Results powered by FirstCycling.com