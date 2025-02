David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté, ce lundi, la 3ᵉ étape du Tour d’Oman. Après un gros travail de ses coéquipiers de la Groupama-FDJ, David Gaudu attaque dans l’ascension finale d’Eastern Mountain. Le Breton en remet et finit par faire céder tout le monde, sauf Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), qui revient dans les derniers mètres. Mais Gaudu en a gardé pour le sprint et parvient à devancer le Britannique au bout de l’effort. Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team) prend la troisième place de l’étape devant Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), 4ᵉ. Gaudu fait coup double et prend la tête du classement général. Il s’agit de la première victoire de la Groupama-FDJ en 2025.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour d’Oman 2025

