Valentin Paret-Peintre : « montrer à l’équipe qu’elle pouvait me faire confiance » Vainqueur de la dernière étape du Tour d'Oman, Valentin Paret-Peintre a décroché sa deuxième victoire chez les professionnels.

Tour d’Oman : Valentin Paret-Peintre en patron à Jabal Al Akhdhar, le général pour Yates Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a remporté la 5ᵉ étape du Tour d'Oman devant Adam Yates, qui s'offre le classement général.

Tour d’Oman : Olav Kooij le plus rapide Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté la 4ᵉ étape du Tour d'Oman devant Giacomo Nizzolo et Orluis Aular.

David Gaudu : « C’est quelque chose que j’ai vraiment pu travailler cet hiver » Vainqueur de la 3ᵉ étape et désormais leader du classement général du Tour d'Oman, David Gaudu revient sur sa victoire.

Tour d’Oman : David Gaudu fait coup double à Eastern Mountain Au bout de l'effort, David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté la 3ᵉ étape du Tour d'Oman au sommet d'Eastern Mountain devant Adam Yates.

Tour d’Oman : Louis Vervaeke surprend les favoris À 31 ans, Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) a décroché sa première victoire chez les professionnels sur la 2ᵉ étape du Tour d'Oman.

Tour d’Oman : Olav Kooij en grand favori sur la 1ʳᵉ étape Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour d'Oman 2025 devant Pavel Bittner et Erlend Blikra.

Rick Pluimers remporte la Muscat Classic Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) a remporté la Muscat Classic devant Jenthe Biermans et Henok Mulubrhan.

Tour d’Oman 2025 : le parcours et les favoris Le Tour d'Oman 2025 a lieu du 8 au 12 février. Adam Yates, David Gaudu, Cian Uijtdebroeks,... Voici le parcours et les favoris.