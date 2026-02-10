Erlend Blikra (Uno-X Mobility) a remporté, ce mardi, la 4ème étape du Tour d’Oman 2026. Au terme des 146,8 km de course disputés entre Al Sawadi Beach et Sohar, le Norvégien s’est imposé au sprint devant le jeune français, Emmanuel Houcou (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Vainqueur de la première étape, Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) doit se contenter de la troisième place. Mauro Schmid (Jayco-AlUla) conserve le maillot rouge de leader.

Le classement de la 4ème étape du Tour d’Oman 2026
  1. Erlend Blikra
  2. Emmanuel Houcou
  3. Juan Sebastian Molano

Crédit : Tour of Oman