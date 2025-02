Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Tour d’Oman 2025. Déjà vainqueur de la première étape, le Néerlandais a décroché sa deuxième victoire de la semaine. Il s’impose, au sprint, devant Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling Team) et Orluis Aular (Movistar Team). David Gaudu (Groupama-FDJ) conserve le maillot rouge de leader du classement général avant l’explication finale ce mercredi sur les pentes de Jabal Al Akhdhar (Green Mountain).

Olav Kooij takes his second stage win by winning the stage 4 of Tour of Oman! #TourofOmanhttps://t.co/pAlJ3KP0oP pic.twitter.com/CijSmJqHuB

— Eemeli (@LosBrolin) February 11, 2025