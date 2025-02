Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Tour d’Oman 2025. Après un gros travail de son coéquipier Jay Vine, Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) accélère et David Gaudu (Groupama-FDJ) est distancé, mais parvient à revenir quelques hectomètres plus loin. Valentin Paret-Peintre s’accroche dans la roue de Yates et tente même de le contrer, mais le Britannique revient. Dans le dernier kilomètre, Yates accélère à nouveau et fait craquer Gaudu. Valentin Paret-Peintre fait parler son punch et s’impose au sprint devant Yates au sommet de Jabal Al Akhdhar. Gaudu prend la troisième place. Au classement général, Yates s’impose pour la deuxième année consécutive. Sur le podium, il devance les Français Valentin Paret-Peintre, +06″ et David Gaudu, +39″.

#TourofOman 🇴🇲 / 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre (SOQ) s’impose au sommet du Green Mountain ! Il domine 🇬🇧 Adam Yates (UAD), une nouvelle fois battu. Le Britannique s’adjuge le général.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour d’Oman

Valentin Paret-Peintre Adam Yates David Gaudu

