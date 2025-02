Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour d’Oman 2025. Dernier rescapé de l’échappée matinale, le Belge a résisté dans le final et s’est imposé en solitaire, juste devant le groupe des favoris. Il s’impose devant son coéquipier Valentin Paret-Peintre. Sean Flynn (Team Picnic PostNL) complète le podium de l’étape tandis que plusieurs coureurs ont chuté durant le sprint final, dont Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ). À 31 ans, Louis Vervaeke s’offre sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général, 08″ devant Paret-Peintre.

About time!!! After a decade of hard work, Louis Vervaeke takes his FIRST pro win in style at the Tour of Oman stage 2! Absolutely deserved! 🔥🔥👏 #TourofOmanhttps://t.co/w4xBTDt4oH pic.twitter.com/dpIzEJyBn8

— Eemeli (@LosBrolin) February 9, 2025