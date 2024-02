Le Tour d’Oman a lieu du 10 au 14 février. Adam Yates, Warren Barguil ou encore Bryan Coquard seront au départ. Voici le parcours et les favoris.

La 13ᵉ édition du Tour d’Oman débute ce samedi 10 février. Créée en 2010 et organisée par ASO, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Matteo Jorgenson (Movistar Team) avait remporté le classement général devant Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) et Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team). Cette année, Adam Yates (UAE Team Emirates), Bryan Coquard (Cofidis) ou encore Caleb Ewan (Jayco-AlUla) seront au départ, tout comme Warren Barguil et Fabio Jakobsen, qui porteront le maillot de leur nouvelle équipe, le Team dsm-firmenich PostNL.

Le palmarès du Tour d’Oman

Le parcours du Tour d’Oman 2024

Hormis la première étape, destinée aux sprinters, le parcours du Tour d’Oman 2024 sera exigeant, avec une arrivée en bosse tous les jours. La dernière étape sera décisive dans la lutte pour le classement général avec l’ascension du Jabal Al Akhdar (5,7 km à 10,5%).

1ʳᵉ étape : Oman Across Ages Museum → Oman Convention and Exhibition Centre (181.5 km)

2ᵉ étape : Al Sifah → Qurayyat (170.4 km)

3ᵉ étape : Bid Bid → Eastern Mountain (169.3 km)

4ᵉ étape : Al Rustaq Fort → Yitti Hills (207.5 km)

5ᵉ étape : Imty → Jabal Al Akhdhar (138.7 km)

Les favoris du Tour d’Oman 2024





Adam Yates (UAE Team Emirates) ★★★★





Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) ★★★





Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) ★★★





Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) ★★





Jesus Herrada (Cofidis) ★★





Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) ★★





Cristian Rodriguez (Arkéa – B&B Hotels) ★





Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) ★





La startlist du Tour d’Oman 2024

Comment suivre le Tour d’Oman ?

La course ne sera pas diffusée en direct à la télévision. Toutefois, vous pourrez suivre l’épreuve sur Youtube en direct sur la chaîne OmanSports TV.