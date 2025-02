Vainqueur de la 3ᵉ étape et désormais leader du classement général du Tour d’Oman, David Gaudu revient sur sa victoire.

Après avoir fait travailler ses coéquipiers de la Groupama-FDJ à l’abord de la montée finale, David Gaudu a répondu présent en terminant le travail au sommet d’Eastern Mountain sur la 3ᵉ étape du Tour d’Oman. Malgré le retour d’Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) dans les tout derniers mètres, le Breton a trouvé les ressources pour résister et s’imposer au bout de l’effort. Il s’empare de la tête du classement général et permet à l’équipe Groupama-FDJ de débloquer son compteur en 2025.

David Gaudu :

« Depuis hier soir, je l’avais en tête ! Depuis le premier jour, on court vraiment comme il faut. Aujourd’hui, Enzo nous a protégés du vent toute la journée, puis au pied, on s’est imposés, on a montré qu’on était là. On est venu ici avec l’envie de bien faire et l’envie de faire des résultats. J’ai dû m’y reprendre à trois fois pour réussir à sortir, mais je pense que tout le monde était à fond. Et s’ils étaient à fond, c’est justement grâce au travail de mes équipiers. J’avais confiance dans mon punch. J’ai fait exprès de ne pas regarder derrière, mais je l’ai vu revenir grâce à son ombre. Je me suis dit : au moment où il déclenche, je déclenche, et ça se fera à la jambe, homme contre homme ».

« Je savais que je ne craquerais pas dans la tête. J’avais cet effort lactique à l’esprit depuis ce matin. C’est quelque chose que j’ai vraiment pu travailler cet hiver et je pense que c’est ce qui a fait la différence dans la dernière ligne droite. Ça fait du bien, j’en avais besoin. La première victoire de l’année est parfois la plus dure à aller chercher. C’est vraiment plaisant de finir le travail après tout ce que les gars ont montré tout au long de la journée. Ça ouvre aussi le compteur de l’équipe qui n’avait pas gagné jusqu’à présent, même si les gars avaient bien marché en Australie ou à Bessèges. Il ne manquait que la victoire pour réellement lancer la saison. »