Mauro Schmid (Jayco-AlUla) a remporté, ce vendredi, la 4ème édition de la Muscat Classic, course d’un jour qui a lieu en préambule du Tour d’Oman. Un tout nouveau scénario s’est joué dans le final pour inaugurer le statut de la Muscat Classic, promue en ProSeries cette année. Dans le final d’Al Bustan sur les hauteurs de la capitale du Sultanat, c’est un trio qui s’est détaché à l’initiative du double vainqueur du Tour of Oman Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), suivi par deux coureurs de Jayco-AlUla, Luke Plapp et Mauro Schmid.

Parmi eux, c’est le champion de Suisse qui a été le plus puissant dans l’explication finale, pour aller chercher la première victoire d’une saison qui démarre fort. Double vainqueur d’étapes sur la Vuelta en 2024, il était passé à côté d’une prestigieuse victoire au classement général pour sa rentrée au Tour Down Under, seulement battu par Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG). À Muscat, il prend sa revanche sur un autre coureur d’UAE Emirates XRG, Adam Yates devant se contenter cette fois-ci de la deuxième place, alors que l’ancien champion d’Australie Luke Plapp complète le podium.

Le classement de la Muscat Classic 2026

Mauro Schmid Adam Yates Luke Plapp

