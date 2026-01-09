Voici la présentation de la formation UAE Team Emirates – XRG 2026, qui domine le classement UCI par équipe depuis trois ans.

Ces deux dernières années, l’équipe UAE Team Emirates – XRG domine le classement UCI par équipe de la tête et des épaules. Avec 81 victoires en 2024 et 97 en 2025, l’équipe a battu un nouveau reccord. En 2026, la formation émiratie tentera de continuer sur cette lancée avec son trio de leaders : Tadej Pogacar, Isaac Del Toro et Joao Almeida. Le champion du monde tentera de remporter son cinquième Tour de France. Il sera épaulé d’Isaac Del Toro, qui va découvrir la Grande Boucle. Joao Almeida sera leader de l’équipe sur le Giro et La Vuelta.

Les recrues 2026 d’UAE Team Emirates – XRG

Trois arrivées et trois départs. L’équipe UAE Team Emirates – XRG n’as pas fait de révolution cet hiver. La formation a réussi de bons coups en recrutant Benoît Cosenfroy, Kevin Vermaerke et Adria Pericas. Du côté des départs, Juan Ayuso file chez Lidl-Trek. Rafal Majka prend se retraite tandis qu’Alessandro Covi rejoint la Jayco-AlUla.

Les coureurs clés : Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Joao Almeida.

Le maillot et le vélo 2026 d’UAE Team Emirates – XRG

Toujours confectionné à la main dans l’atelier de personnalisation italien de PISSEI, le nouveau maillot d’UAE Team Emirates – XRG 2026 garde les mêmes couleurs avec quelques notes de rouge supplémentaires. En 2026, l’équipe UAE Team Emirates XRG courra à nouveau avec deux modèles de route Colnago : les V5R et Y1R.

L’effectif 2026 d’UAE Team Emirates – XRG