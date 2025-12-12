La formation UAE Team Emirates – XRG a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2026, toujours conçu par Pissei.

Pissei a dévoilé le nouveau maillot 2026 de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, marquant ainsi le début d’un quatrième chapitre de leur partenariat fondé sur l’innovation, la performance et une ambition partagée.

Toujours confectionné à la main dans l’atelier de personnalisation italien de Pissei, le maillot de l’équipe sera une nouvelle fois composé d’une sélection complète d’articles issus de la collection Magistrale de la marque historique italienne, proposée par son atelier de personnalisation.