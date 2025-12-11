Le maillot de la Décathlon CMA CGM a été dévoilé ce jeudi, lors de la présentation officielle de l’équipe 2026.
L’équipe cycliste Décathlon CMA CGM a présenté, ce jeudi 11 décembre, le collectif qui s’élancera sur les routes du World Tour 2026 avec un objectif : performer sur les plus grandes épreuves du calendrier international et intégrer le top 5 des meilleures équipes mondiales. Une saison construite sur la volonté de bâtir un projet durable, performant et aligné avec l’expertise sportive de Décathlon, nouveau propriétaire de l’équipe. La formation a également dévoilé ses nouvelles couleurs et ses nouveaux vélos Van Rysel pour 2026.
NOUVEAU MAILLOT DECATHLON CMA CGM TEAM 2026
Le changement s’écrit avec du rouge. 2026 marque une nouvelle ère pour l’équipe : l’arrivée de CMA CGM comme partenaire majeur.
Un maillot qui incarne plus que jamais notre ambition, signé Van Rysel.
On a déjà hâte de le voir sur les… pic.twitter.com/U4MdrSCktn
— DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) December 11, 2025
En 2026, l’équipe bénéficiera de l’engagement de ses partenaires titres, Décathlon et CMA CGM. Van Rysel, partenaire principal, poursuivra son implication au cœur du projet technique et performance. Comme en 2025, les coureurs utiliseront le polyvalent RCR R, le modèle aéro, le RCR-F, mais aussi le RCR-X, le vélo de CLM. Cette dynamique collective est également renforcée par l’arrivée d’Adecco comme partenaire officiel aux côtés d’Armand Thiery. L’ensemble de ces partenaires viendra consolider durablement les fondations de l’équipe et témoigne de l’attractivité et de la solidité de son projet sportif.
Une saison 2025 prometteuse
Portée par une saison 2025 particulièrement prometteuse, marquée par 26 victoires et une 7ᵉ place au classement mondial UCI, l’équipe confirme son installation durable parmi les nouvelles forces du peloton international. Elle entend ainsi capitaliser sur son renforcement sportif, son organisation consolidée et l’énergie collective de ses partenaires pour franchir un cap supplémentaire, permettant d’aborder 2026 avec confiance et détermination.
Une ambition long terme
Décathlon et CMA CGM portent une ambition commune : faire rayonner une équipe française au plus haut niveau du cyclisme mondial. Accompagnés par l’ensemble des partenaires de l’équipe, ils souhaitent construire un projet qui s’appuie sur des valeurs fortes — intégrité sportive, exigence et développement des coureurs — et s’inscrit dans une vision à long terme.
Dominique SERIEYS, Directeur Général de Décathlon CMA CGM Team :
« Nous abordons cette nouvelle saison avec une ambition claire : nous installer durablement dans le top 5 des équipes mondiales et démontrer que l’équipe DECATHLON CMA CGM a désormais les moyens de jouer aux avant-postes sur tous les terrains. Les cinq Monuments constituent un axe majeur de notre projet sportif : nous voulons être offensifs, viser un top 5 sur Paris‑Roubaix et aller chercher la victoire sur l’un d’entre eux dès cette saison. »
« Sur les Grands Tours, notre volonté est tout aussi affirmée : réaliser deux top 5 au classement général et ainsi montrer une constance au plus haut niveau. Et bien sûr, avec le recrutement d’un grand sprinteur comme Olav Kooij, nous avons un objectif fort et symbolique : conquérir le maillot vert du Tour de France. Grâce à la progression de nos coureurs, au renforcement de notre staff et au soutien solide de nos partenaires, nous allons franchir un nouveau cap et ainsi porter aux plus haut les ambitions de l’équipe. »