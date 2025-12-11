Le maillot de la Décathlon CMA CGM a été dévoilé ce jeudi, lors de la présentation officielle de l’équipe 2026.

L’équipe cycliste Décathlon CMA CGM a présenté, ce jeudi 11 décembre, le collectif qui s’élancera sur les routes du World Tour 2026 avec un objectif : performer sur les plus grandes épreuves du calendrier international et intégrer le top 5 des meilleures équipes mondiales. Une saison construite sur la volonté de bâtir un projet durable, performant et aligné avec l’expertise sportive de Décathlon, nouveau propriétaire de l’équipe. La formation a également dévoilé ses nouvelles couleurs et ses nouveaux vélos Van Rysel pour 2026.