La Groupama-FDJ a dévoilé son nouveau maillot et le coloris du Wilier Filante SLR ID2 pour la saison 2026.

L’équipe Groupama-FDJ et Alé ont mis fin à leur partenariat après huit années de collaboration. Bioracer devient le nouveau partenaire textile de l’équipe. La formation de Marc Madiot a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2026, qui s’inspire grandement de celui porté lors du dernier Tour de France.

🔴🔵 𝗢𝘂𝘃𝗿𝗲𝘇 𝗹𝗲𝘀 𝘆𝗲𝘂𝘅 🔵🔴 🚲 Open your eyes guys! Here is your bike for 2026 by @WilierTriestina ✨ pic.twitter.com/BWVjrySupI — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) December 6, 2025

Wilier a également dévoilé le nouveau coloris de son modèle Filante SLR ID2, qui sera rouge avec une touche de bleu sur le dessus du cadre. Avec cette livrée Firelight Red, l’équipe cycliste Groupama-FDJ et Wilier Triestina ouvrent un chapitre où performance et style se conjuguent à la perfection. La livrée arbore ses précieux détails argentés, étincelles qui annoncent la combustion.

Puis le rouge, signature lumineuse qui traverse l’espace et le temps, et enfin l’admiral blu, un bleu qui ne refroidit pas. Il est le symbole du lien avec l’équipe cycliste Groupama-FDJ, une identité visuelle qui unit le vélo et le coureur grâce à un langage visuel unique.