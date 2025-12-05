Après avoir quitté la formation Israel, Premier Tech rejoint Alpecin en tant que partenaire titre dès la saison prochaine.

Premier Tech rejoint Alpecin-Deceuninck en tant que co-partenaire titre. La multinationale canadienne a signé un accord de six ans (trois ans fixes avec une option pour trois ans supplémentaires) et sera aux côtés d’Alpecin, sponsor titre depuis 2020, et de Canyon, partenaire vélo depuis 2018. L’arrivée de Premier Tech renforce encore les bases sur lesquelles l’organisation s’est construite ces dernières années.

Les managers Philip et Christoph Roodhooft :

« Nous sommes ravis d’accueillir Premier Tech comme co-partenaire titre. Ce nouveau partenariat témoigne de la confiance accordée à notre projet et à notre mode de fonctionnement, et nous prépare à l’avenir. Cet engagement assure à notre organisation la continuité et la stabilité nécessaires pour poursuivre son développement de manière durable, à tous les niveaux de notre structure, pour nos équipes masculines et féminines. »

« Avec Premier Tech aux côtés d’Alpecin au sommet de notre pyramide de partenaires, nous pouvons investir avec une vision à long terme, consolider nos filières de performance et accélérer la croissance que nous poursuivons depuis quelques saisons. Cette collaboration nous permet d’envisager l’avenir avec ambition, forts de partenaires solides et partageant notre vision, qui croient en l’avenir que nous construisons ensemble. Nous continuerons à viser la victoire au plus haut niveau, toutes disciplines confondues, pour les équipes féminines et masculines. Parallèlement, nous poursuivrons le développement et le renforcement des piliers de notre organisation, car nous savons que c’est la meilleure garantie de notre succès futur. »