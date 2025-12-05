La Coupe de France de cyclisme devient FDJ United Series. Les quinze manches seront diffusées sur une chaîne de la TNT.
À l’occasion de la cérémonie de remise des trophées des Coupes de France de cyclisme sur route, FDJ United et la Ligue Nationale de Cyclisme ont annoncé le lancement du nouveau label de courses cyclistes professionnelles françaises : FDJ United Series. NOVO19, chaîne TNT du groupe Ouest-France, devient le diffuseur officiel national de la compétition. Eurosport conserve la diffusion sur leur plateforme HBO Max. Successeur de la Coupe de France FDJ créée en 1992, le label FDJ United Series regroupe quinze courses professionnelles françaises, de classe 1 et ProSeries, qui animent le calendrier cycliste masculin.
Un nouveau format
Dans le cadre des liens historiques qui les unissent, la LNC et FDJ United ont souhaité repenser la Coupe de France FDJ pour s’adapter aux évolutions du cyclisme moderne. En complément d’une nouvelle identité plus lisible, la compétition voit son format enrichi avec la possibilité pour les équipes étrangères de concourir le challenge équipe de la compétition.
NOVO19, nouveau diffuseur national
La Ligue Nationale de Cyclisme et NOVO19, chaîne du groupe Ouest-France, ont noué un accord de diffusion national des FDJ United Series. Les quinze manches de la compétition seront diffusées sur la chaîne dans le cadre d’un nouveau format dédié au cyclisme sur route.
Calendrier 2026 des 15 manches FDJ United Series :
- Grand Cycliste de Marseille – La Marseillaise – 01/02
- Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut – 19/03
- La Roue Tourangelle Centre Val de Loire- Groupama PVL – 29/03
- Classic Velox Adélie de Vitré – 03/04
- Cholet Agglo Tour – 06/04
- Classic Grand Besançon Doubs – 17/04
- Tour du Jura Cycliste -18/04
- Tour du Doubs – 19/04
- Grand Prix du Morbihan – 09/05
- Tour du Finistère – Pays de Quimper – 16/05
- Les Boucles de l’Aulne – Châteaulin – 17/05
- Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes – 03/06
- La Polynormande – 16/08
- Grand Prix de Fourmies – La Voix du Nord – 13/09
- Tour de Vendée – 04/10