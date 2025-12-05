La Coupe de France de cyclisme devient FDJ United Series. Les quinze manches seront diffusées sur une chaîne de la TNT.

À l’occasion de la cérémonie de remise des trophées des Coupes de France de cyclisme sur route, FDJ United et la Ligue Nationale de Cyclisme ont annoncé le lancement du nouveau label de courses cyclistes professionnelles françaises : FDJ United Series. NOVO19, chaîne TNT du groupe Ouest-France, devient le diffuseur officiel national de la compétition. Eurosport conserve la diffusion sur leur plateforme HBO Max. Successeur de la Coupe de France FDJ créée en 1992, le label FDJ United Series regroupe quinze courses professionnelles françaises, de classe 1 et ProSeries, qui animent le calendrier cycliste masculin.

Un nouveau format

Dans le cadre des liens historiques qui les unissent, la LNC et FDJ United ont souhaité repenser la Coupe de France FDJ pour s’adapter aux évolutions du cyclisme moderne. En complément d’une nouvelle identité plus lisible, la compétition voit son format enrichi avec la possibilité pour les équipes étrangères de concourir le challenge équipe de la compétition.