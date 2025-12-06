Après l’arrivée de Premier Tech comme partenaire titre, l’équipe Alpecin a bouclé son effectif pour la saison 2026.

Alpecin-Deceuninck, qui va devenir Alpecin-Premier Tech en 2026, a bouclé son effectif pour la saison prochaine avec neuf arrivées. Les Belges Lindsay De Vylder, Jonas Geens, Sente Sentjens et Gerben Thijssen vont rejoindre l’équipe, tout comme Maurice Ballerstedt, de retour après un an sans équipe, Francesco Busatto, Hugo Houle, Tim Marsman et le Français Florian Sénéchal. Après l’arrêt d’Arkéa-B&B Hotels, Sénéchal a signé pour une saison au sein de la formation belge.

Florian Sénéchal :

« Je suis impatient de rejoindre ma nouvelle équipe en 2026 et de relever de nouveaux défis. Mon objectif est de donner le meilleur de moi-même et de fournir un travail rigoureux et de grande qualité. Je souhaite apporter mon expérience à l’équipe, évoluer dans ce nouvel environnement et contribuer à l’obtention de résultats exceptionnels. »