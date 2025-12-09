La formation NSN Cycling Team vient de dévoiler son maillot pour la saison 2026, inspiré par la ville de Barcelone.

NSN Cycling Team a dévoilé son maillot 2026, inspiré par Barcelone, ville d’origine de la formation. Son design mêle géométrie, blocs de couleur et motifs évoquant le Barcelone contemporain. Une ville en perpétuel mouvement, où tradition et modernité se côtoient, où le mouvement forge l’identité et où l’on ose rêver grand.

Redesigning the ride 🎨 Introducing our 2026 jersey, inspired by NSN’s home city of Barcelona. Its design blends geometry, color blocks, and patterns reminiscent of contemporary BCN. This is a city that never stands still, where tradition meets modernity, movement becomes… pic.twitter.com/YjNMjH3vzq — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) December 9, 2025

Ce maillot célèbre la dimension internationale de l’équipe, via le projet Racing for Change en Afrique, en intégrant l’art rwandais Imigongo à ce design. En 2026, des coureurs de 15 pays différents représenteront l’équipe. Le maillot a été conçu par Stijn Dossche de stycle.design et produit par Ekoï. Il fera ses débuts dans l’UCI WorldTour lors du Tour Down Under (du mardi 20 au dimanche 25 janvier) en Australie.