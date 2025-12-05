L’équipe Ineos Grenadiers vient d’annoncer la prolongation de contrat de cinq coureurs pour la saison 2026.

Michal Kwiatkowski, Ben Swift, Lucas Hamilton, Kim Heiduk et Brandon Rivera ont tous les cinq prolongé leur contrat au sein de a formation Ineos Grenadiers. Michal Kwiatkowski a signé un nouveau contrat de trois ans, prolongeant ainsi sa brillante carrière au sein de l’équipe pour une deuxième décennie. Ben Swift, un autre des coureurs les plus anciens de l’équipe, restera pour une saison supplémentaire, tout comme Kim Heiduk et Brandon Rivera. Lucas Hamilton a lui signé pour deux saisons supplémentaires.

Michal Kwiatkowski :

« Rester ici me semble naturel. J’adore l’ambiance, les gens et notre façon de travailler. Je ne suis pas là pour me complaire dans ma zone de confort, je suis là parce que c’est ici que je me dépasse chaque jour. Je ressens de la joie quand tout va bien et du soutien dans les moments difficiles. C’est le cyclisme : un jour, on est au sommet du monde, le lendemain, on traverse une période compliquée. Le parcours a été incroyable jusqu’à présent, et ce n’est pas fini. Cette équipe est ma famille depuis tant d’années, et je ressens toujours la même soif de victoire et la même motivation à chaque fois que j’enfile mon dossard. » Ce qui me motive ici, ce sont les gens, la confiance et l’ambition commune de continuer à performer au plus haut niveau. »

Geraint Thomas, directeur de course :

« C’est formidable de voir ces cinq coureurs continuer avec nous. Chacun apporte quelque chose de différent et ils seront essentiels à la réalisation de nos ambitions la saison prochaine. Kwiato a participé aux plus grandes victoires de l’équipe, tant individuellement qu’en tant que soutien. Son expérience et son implication au sein du groupe de coureurs sont donc extrêmement précieuses. Kim et Brandon ont énormément progressé depuis leur arrivée dans l’équipe. Ils sont d’une régularité exemplaire : peu importe la course, ils y vont, ils sont performants et ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. »

« Lucas nous a rejoints l’année dernière seulement, mais c’est un atout précieux pour l’équipe, avec cet esprit typiquement australien que nous avons toujours connu, d’une manière ou d’une autre. Il a réalisé un Giro exceptionnel, a impressionné sur plusieurs autres courses par étapes et aura beaucoup à apporter lors des prochaines saisons. Et puis il y a Swifty. C’est le vétéran maintenant, mais la saison dernière, il a prouvé à quel point l’expérience est essentielle. Il a touché à tout, sur de nombreuses courses, et à chaque fois, il a été d’une solidité à toute épreuve. Swifty donne le ton aux jeunes qui arrivent et jouera un rôle important en leur faisant découvrir les réalités du cyclisme. »