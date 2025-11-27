Tout juste retraité des pelotons, Geraint Thomas prend la tête de la direction sportive de l’équipe Ineos Grenadiers.

L’équipe Ineos Grenadiers vient d’annoncer la nomination de Geraint Thomas au poste de directeur course. Cette nomination marque le début d’un nouveau chapitre dans la carrière du Galois et souligne l’évolution de l’équipe. Coureur parmi les plus respectés et les plus titrés du cyclisme, Thomas quitte le peloton pour occuper ce poste. Il travaillera en étroite collaboration avec Sir Dave Brailsford, le Dr Scott Drawer et le reste de l’équipe dirigeante, apportant une contribution essentielle à la stratégie de course, au recrutement, au développement et à la préparation des coureurs.

Fort de plus de vingt ans d’expérience au plus haut niveau et membre de l’équipe depuis sa création, Thomas a joué un rôle central dans nombre de ses moments marquants. La brillante carrière de ce Gallois comprend notamment sa victoire au Tour de France 2018, de nombreux podiums sur les Grands Tours et des victoires sur courses par étapes, ainsi que deux médailles d’or olympiques avec l’équipe de Grande-Bretagne. Sa nomination témoigne de l’engagement à long terme de l’équipe à bâtir sa carrière en interne, en tirant parti de son immense connaissance du cyclisme et des clés de la victoire, pour le plus grand bénéfice de ses coéquipiers des Grenadiers.

Geraint Thomas :

« Cette équipe est ma famille depuis le premier jour, et accéder à ce poste me semble une suite logique. J’ai énormément appris de ceux qui m’entourent – ​​mes coéquipiers et le staff – et je souhaite désormais poursuivre sur la lancée de nos incroyables succès passés. Je suis passionné par l’idée d’aider la nouvelle génération à émerger, de transmettre cette expérience et de continuer à faire progresser l’équipe vers notre objectif : remporter à nouveau les Grands Tours. Les Grenadiers continueront à courir avec détermination, humilité et un engagement constant envers l’excellence – et je suis ravi de contribuer à façonner cet avenir. »

Sir Dave Brailsford :

« Geraint incarne parfaitement l’esprit des Grenadiers. Il a vécu et respiré la performance de haut niveau tout au long de sa carrière. Il s’est toujours fixé des objectifs très ambitieux et les a invariablement atteints. Il connaît les rouages ​​du processus, sait gérer les hauts et les bas du sport de haut niveau, et sa volonté de partager son expérience et d’accompagner les autres est un atout précieux pour l’équipe. Son humilité et son humour constant sont également des qualités importantes pour son nouveau poste. »