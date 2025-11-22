À découvrir

Alexandr Vinokurov Jr. nommé directeur sportif stagiaire Après avoir mis un terme à sa carrière, Alexandr Vinokurov Jr. intégrera l'équipe XDS Astana en tant que directeur sportif stagiaire.

Maxime Decomble déjà prolongé chez Groupama-FDJ Pas encore arrivé dans l'effectif World Tour, Maxime Decomble a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec la Groupama-FDJ.

Deux anciens pros rejoignent la direction sportive de Décathlon CMA CGM Les deux Australiens, Mark Renshaw et Heinrich Haussler, rejoignent la direction sportive de Décathlon CMA CGM.

Jarno Widar sacré Talent de l’année 2025 Jarno Widar a remporté le prix Kristallen Fiets du « Talent de l'année » pour la deuxième année consécutive.

Axel Huens rejoint la Groupama-FDJ Après une saison chez Unibet Tietema Rockets, le Nordiste Axel Huens s'engage avec l'équipe Groupama-FDJ.

Fränk Schleck fait son retour chez Lidl-Trek Fränk Schleck fait son retour au sein de la formation Lidl-Trek en tant que directeur sportif de l'équipe féminine

Premier Tech se retire de l’équipe Israel – Premier Tech Quelques semaines après le retrait d'Israel, l'entreprise Premier Tech se dissocie de l'équipe, qui va donc perdre ses deux sponsors principaux.

Comment éviter la domination des équipes les plus fortunées ? Avec près de 100 victoires en 2025, la formation UAE a écrasé la concurrence. Comment éviter cette domination et rétablir une certaine forme d'équité...

Victor Lafay : « Je n’avais pas encore dit mon dernier mot » Après avoir évoqué une éventuelle retraite dès cette fin d'année, Victor Lafay a trouvé une nouvelle équipe pour 2026.