Retraité des pelotons depuis 2019, Marcel Kittel rejoint Unibet Rose Rockets et tant que nouveau coach de sprint.
Considéré comme le meilleur sprinter des années 2010, Marcel Kittel rejoint la formation Unibet Rose Rockets en tant que coach de sprint. Victorieux à 87 reprises entre 2011 et 2019, l’Allemand était considéré comme l’un des meilleurs sprinters mondiaux dans les années 2010. Retraité des pelotons depuis 2019, il encadrera notamment Dylan Groenewegen en 2026, qui s’est engagé une année avec l’équipe de Bas Tietema.