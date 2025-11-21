Annoncé sur le départ, Jean-René Bernaudeau sera bel et bien à la tête de la formation TotalEnergies en 2026.

Après de nombreuses rumeurs sur un éventuel départ à la retraite, la formation TotalEnergies a publié un communiqué confirmant que Jean-René Bernaudeau serait toujours à la tête de l’équipe vendéenne pour la saison 2026.

Communiqué du Team TotalEnergies :

« Faisant suite à l’information parue initialement dans les pages de Ouest-France et relayée dans les médias, la SA Vendée Cyclisme confirme la présence de Jean-René Bernaudeau à sa tête pour une vingt-septième année. Afin d’anticiper les enjeux majeurs qui attendent le Team TotalEnergies dans les mois à venir, une réflexion approfondie est en cours pour renforcer les forces vives de l’entreprise. Aucune décision n’a toutefois été arrêtée à ce stade ».