Après avoir mis un terme à sa carrière, Alexandr Vinokurov Jr. intégrera l’équipe XDS Astana en tant que directeur sportif stagiaire.

Le cycliste kazakh Alexandr Vinokurov Jr., qui a évolué au sein de l’équipe continentale XDS Astana Development Team et a mis un terme à sa carrière cet automne suite à des blessures, a suivi une formation au centre de formation de l’UCI et, après avoir réussi l’examen, a obtenu un diplôme de directeur sportif. À partir de 2026, Alexandr Vinokurov Jr. intégrera l’équipe XDS Astana en tant que directeur sportif stagiaire. Durant son stage, il travaillera en étroite collaboration avec les directeurs sportifs expérimentés des équipes WorldTour et continentales, et collaborera activement avec le groupe performance de l’équipe.

Alexandr Shefer, directeur sportif de l’équipe XDS Astana :

« Ces dernières saisons, Alex a subi plusieurs blessures, dont la dernière s’est avérée très grave. Il a certes fait preuve d’un grand caractère et est parvenu à revenir, participant à plusieurs courses avec l’équipe continentale, mais sa décision de mettre un terme à sa carrière est tout à fait compréhensible. Parallèlement, c’est formidable qu’Alex ait décidé de rester dans le cyclisme, de terminer ses études, de réussir ses examens et d’envisager désormais avec optimisme un nouveau rôle. Son stage au sein des deux équipes, WorldTour et continentale, lui permettra d’acquérir l’expérience et la confiance nécessaires, et de comprendre le fonctionnement du cyclisme professionnel de l’autre côté. La transition du vélo au volant d’une voiture n’est jamais facile, tout directeur sportif vous le dira, et j’espère donc qu’avec la rigueur et la détermination nécessaires, Alex réussira. »