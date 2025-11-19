« L’arrivée de Mark Renshaw et d’Heinrich Haussler s’inscrit dans la vision de développement sportif, et international de l’équipe. Ces deux nouveaux directeurs sportifs équilibrent la dynamique entre la culture française de l’équipe et les coureurs et membres du staff anglo-saxons. Mark Renshaw sera dédié au projet sprint, grâce à son expérience de poisson-pilote et à ses succès en tant que directeur sportif. Heinrich Haussler formera une excellente équipe avec Luke Rowe et Julien Jurdie pour les classiques : sa véritable passion pour ces courses constituera un réel atout. Ce sont deux professionnels qui ont accompagné l’évolution récente du cyclisme. Leur profil représente un équilibre parfait entre expérience de coureur et expérience de directeur sportif, avec des méthodes de travail modernes. Nous sommes très heureux de les accueillir au sein de l’équipe. »

Mark Renshaw :