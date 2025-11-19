Les deux Australiens, Mark Renshaw et Heinrich Haussler, rejoignent la direction sportive de Décathlon CMA CGM.
Deux directeurs sportifs australiens rejoindront la formation à compter de la saison 2026 : Mark Renshaw, pour le projet sprint, et Heinrich Haussler, pour le projet classiques. L’équipe se réjouit d’accueillir ces deux recrues de choix, dont l’expérience viendra enrichir son encadrement sportif. Ancien poisson pilote de Mark Cavendish, Mark Renshaw avait retrouvé son leader en tant que directeur sportif chez Astana en 2024 et l’a aidé à obtenir son historique 35ᵉ victoire sur le Tour de France. À 41 ans, Heinrich Haussler a remporté une étape du Tour de France et de La Vuelta chez les pros avant de devenir directeur sportif chez Red Bull Bora-Hansgrohe, poste qu’il a occupé ces trois dernières années.
Sébastien Joly :
« L’arrivée de Mark Renshaw et d’Heinrich Haussler s’inscrit dans la vision de développement sportif, et international de l’équipe. Ces deux nouveaux directeurs sportifs équilibrent la dynamique entre la culture française de l’équipe et les coureurs et membres du staff anglo-saxons. Mark Renshaw sera dédié au projet sprint, grâce à son expérience de poisson-pilote et à ses succès en tant que directeur sportif. Heinrich Haussler formera une excellente équipe avec Luke Rowe et Julien Jurdie pour les classiques : sa véritable passion pour ces courses constituera un réel atout. Ce sont deux professionnels qui ont accompagné l’évolution récente du cyclisme. Leur profil représente un équilibre parfait entre expérience de coureur et expérience de directeur sportif, avec des méthodes de travail modernes. Nous sommes très heureux de les accueillir au sein de l’équipe. »
Mark Renshaw :
« J’ai commencé ma carrière de coureur professionnel dans une équipe française, donc revenir en France donne vraiment l’impression de compléter un cycle. Travailler avec certains des meilleurs sprinteurs du peloton, avec pour objectif d’aller gagner des courses au plus haut niveau, est extrêmement motivant en tant que directeur sportif. L’ensemble du projet est centré sur la performance, et la présence d’un train de sprint dédié a été l’élément clé qui m’a convaincu de rejoindre l’équipe. C’est très motivant de pouvoir construire quelque chose d’exceptionnel pour les saisons à venir. »
Heinrich Haussler :
« J’ai vraiment hâte d’intégrer la direction sportive. L’équipe va continuer à progresser et le projet pour les prochaines années est très ambitieux, je suis ravi d’y prendre part. Je souhaite apporter mon expérience en tant que coureur et directeur sportif, afin de la transmettre à la jeune génération. Je suis impatient d’apprendre comment fonctionne l’équipe et de conseiller les coureurs grâce à mon expérience des classiques. »