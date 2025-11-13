Fränk Schleck fait son retour au sein de la formation Lidl-Trek en tant que directeur sportif de l’équipe féminine

Lidl-Trek a annoncé le retour de Fränk Schleck, qui rejoint l’équipe en tant que directeur sportif de l’équipe féminine. La légende luxembourgeoise du cyclisme, qui a passé les dernières années de sa carrière au sein de l’équipe, travaillera aux côtés d’Ina-Yoko Teutenberg et de son staff. Figure emblématique du cyclisme professionnel, Schleck a connu une carrière de 14 ans au plus haut niveau, marquée par un podium au Tour de France notamment. Son retour chez Lidl-Trek lui permet de retrouver de nombreux visages familiers de ses années de compétition – dirigeants, entraîneurs, mécaniciens, soigneurs – dans un environnement d’équipe qu’il connaît bien.

Fränk Schleck :

« C’est formidable d’être de retour. Cette équipe compte beaucoup pour moi, et c’est un véritable sentiment de fierté et de familiarité de revenir dans un lieu chargé de tant de bons souvenirs. En arrivant de l’extérieur, j’ai tout de suite perçu l’énergie et la direction du projet. Le stage d’octobre m’a montré à quel point chacun est déterminé à repousser les limites, et c’est passionnant de participer désormais à ce processus ».

« Personnellement, je souhaite contribuer autant que possible, sur et en dehors du terrain, et aider l’équipe à franchir un cap. Pour moi, la réussite, c’est de nous voir atteindre nos objectifs collectifs. Je suis reconnaissant de cette opportunité et j’ai hâte de partager mon expérience et mes connaissances avec l’équipe. »