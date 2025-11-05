L’Union Cycliste Internationale (UCI) et Tissot ont annoncé la prolongation du partenariat à long terme qui les lie depuis 1995.

Dans le cadre du partenariat qui célèbre ses 30 ans en 2025, Tissot est Partenaire UCI World Cycling depuis 2017. Ce statut reflète son engagement de longue date en faveur du cyclisme, à la fois au niveau de ses disciplines historiques et plus récentes. Attaché par tradition au cyclisme sous toutes ses formes, Tissot était Partenaire principal des premiers Championnats du Monde de Cyclisme UCI, disputés en 2023 à Glasgow et à travers l’Écosse (Royaume-Uni) et qui avaient rassemblé 13 Championnats du Monde UCI dans le cadre d’un seul événement. Tissot sera de nouveau Partenaire principal de l’événement à l’occasion de ses prochaines éditions, notamment en 2027, lorsqu’il aura lieu en Haute-Savoie, en France et en 2031 à Trentin, en Italie.

Très actif dans le cyclisme sur piste, discipline dans laquelle la fiabilité, la précision et l’innovation sont au premier plan, Tissot, Chronométreur Officiel, demeure Partenaire titre des Championnats du Monde Piste UCI et « Presenting Sponsor » du prestigieux Record de l’Heure UCI. L’engagement de Tissot s’étend cependant à l’ensemble des disciplines du cyclisme, comme en témoigne en outre son double statut de Partenaire Officiel des Championnats du Monde Route UCI, des Championnats du Monde Mountain Bike UCI, des Championnats du Monde BMX Racing UCI, des Championnats du Monde Urban Cycling UCI (qui regroupent les Mondiaux UCI de BMX Freestyle et de trial) et des Championnats du Monde Snow Bike UCI, et de Chronométreur Officiel de la Fédération.

Le Président de l’UCI David Lappartient :

« Je suis ravi de la poursuite du partenariat qui lie depuis bientôt 30 ans notre Fédération à Tissot, une marque prestigieuse appartenant au plus grand groupe horloger du monde. L’UCI et Tissot sont tous deux très attachés à la fois à la tradition et à l’innovation, deux axes leur permettant d’allier prestige, popularité et conquête de nouveaux publics. Le cyclisme ne cesse d’évoluer et de se développer, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur Tissot pour nous accompagner dans nos activités ».

Le PDG de Tissot Sylvain Dolla :

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec l’UCI pour les années à venir. En mettant à sa disposition un système de chronométrage précis et fiable, nous soutenons leurs événements et leurs coureurs, tout en répondant à l’attente d’un public passionné. Presque 30 ans que Tissot et l’UCI sont liés par une passion commune. Pour Tissot, le cyclisme fait partie intégrante de son ADN et constitue une source d’inspiration pour la création de nos montres, qui ne se contentent pas de donner l’heure, mais évoquent aussi des souvenirs et des émotions vécues durant les Championnats du Monde UCI ».