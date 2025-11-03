Après l’arrêt d’Arkéa-B&B Hotels, Yvon Ledanois rejoint l’équipe UCI WorldTour XDS Astana Team en tant que directeur sportif.

Ancien coureur professionnel, Yvon Ledanois est directeur sportif depuis 2008. Passé chez Caisse d’épargne, BMC, Movistar puis Arkéa-B&B Hotels, le natif de Montreuil-sous-Bois rebondit chez XDS Astana suite à l’arrêt de l’équipe d’Emmanuel Hubert. Il retrouvera notamment Clément Champoussin, qu’il a côtoyé en 2024 au sein de la formation bretonne.

Yvon Ledanois :

« Je suis très heureux de rejoindre XDS Astana Team, une équipe où je connais déjà plusieurs personnes. Je tiens à remercier Alexandr Vinokurov pour cette opportunité et sa confiance. Je suis convaincu qu’avec l’ensemble du groupe performance, nous poursuivrons le travail remarquable accompli par XDS Astana Team la saison dernière. L’équipe a réalisé une année exceptionnelle et je suis ravi de pouvoir contribuer, dès la saison prochaine, à consolider ce succès. »

Alexandr Vinokurov :

« Yvon est reconnu pour son professionnalisme et sa vaste expérience en tant que directeur sportif – il occupe ce poste depuis près de 20 ans au sein de différentes équipes WorldTour. Je suis convaincu qu’Yvon apportera un regard neuf sur le travail de notre équipe de directeurs sportifs et, plus généralement, sur la performance de l’équipe, contribuant ainsi à ce que XDS Astana Team maintienne son excellent niveau la saison prochaine. »