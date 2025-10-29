Directeur sportif depuis onze ans, Sébastien Hinault relève un nouveau challenge en rejoignant l’équipe Cofidis.
Suite à l’arrêt de l’équipe Arkéa – B&B Hôtels., Sébastien Hinault rebondit chez Cofidis. Pendant dix-huit saisons, Sébastien Hinault a évolué au plus haut niveau mondial en tant que professionnel. Une carrière qui lui a permis de disputer toutes les courses et d’évoluer auprès de grands champions, à l’instar de Stuart O’Grady et Thor Hushovd. Il s’est également imposé à 15 reprises, notamment au Tour de France (contre-la-montre par équipe en 2001) et à la Vuelta (à Saragosse, 10e étape en 2008).
« Ce sport, c’est toute ma vie »
Mais pour celui qui se définissait comme un « sprinteur puncheur », les classiques ont toujours eu une place importante. Au fil de sa carrière, il en a disputé 41 dont 14 Paris-Roubaix ! Dans l’Enfer du Nord, le coureur est parvenu une fois dans le « top 10 » (9e en 2010). Ce goût pour les courses flandriennes et la chaleur des gens du Nord, Sébastien l’évoque spontanément quand il explique sa motivation à rejoindre Cofidis. Directeur sportif depuis 11 ans, il occupait ce rôle jusqu’à cette fin de saison chez Arkéa – B&B Hôtels.
Chez Cofidis, Sébastien Hinault souhaite avant tout « impulser sa passion » du cyclisme. « Ce sport, c’est toute ma vie », confie-t-il. « J’ai vraiment envie d’inculquer ce bonheur-là aux coureurs, leur faire comprendre que c’est une vraie chance ». Au sein de l’équipe, il retrouvera Raphaël Jeune : « on se connaît depuis trente ans », mais aussi nombre de coureurs et de membres du staff qu’il a côtoyés au fil des années. « Je me suis tout de suite senti bien accueilli. J’ai déjà hâte que la saison prochaine commence ! »
Sébastien Hinault :
« Je trouve que le projet de Cofidis est très intéressant. C’est une équipe de haut niveau, qui s’attache à construire dans la durée grâce à un sponsor historique. Moi qui aime beaucoup les Flandriennes et Paris-Roubaix, l’ADN de l’équipe me correspond ! Ce que j’aime, c’est d’impulser ma passion et le plaisir que j’ai au quotidien. Le cyclisme, c’est toute ma vie : j’ai fait partie des professionnels pendant 18 ans puis j’ai enchaîné avec 11 années en tant que directeur sportif. Ce que je sais, c’est que ce n’est pas le sport le plus facile, mais c’est assurément le plus beau ! »
Raphael Jeune, manager général :
« C’est un réel plaisir d’accueillir Sébastien Hinault chez Cofidis. Sa passion pour le cyclisme, dont il a fait preuve pendant sa carrière de coureur et de directeur sportif, n’est plus à démontrer. Sébastien est un fervent passionné, notamment des classiques belges. Il aime ce genre de course où il faut se donner sans compter et ça tombe bien, c’est exactement l’ADN de l’équipe. C’est son terrain d’expression majeur, ce qu’il aime le plus et c’est là qu’on l’attendra pour faire briller l’équipe Cofidis. Je suis sûr qu’il amènera sa petite touche pour contribuer à nos coureurs de briller. Bienvenue chez Cofidis Sébastien ! »