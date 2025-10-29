Directeur sportif depuis onze ans, Sébastien Hinault relève un nouveau challenge en rejoignant l’équipe Cofidis. Suite à l’arrêt de l’équipe Arkéa – B&B Hôtels., Sébastien Hinault rebondit chez Cofidis. Pendant dix-huit saisons, Sébastien Hinault a évolué au plus haut niveau mondial en tant que professionnel. Une carrière qui lui a permis de disputer toutes les courses et d’évoluer auprès de grands champions, à l’instar de Stuart O’Grady et Thor Hushovd. Il s’est également imposé à 15 reprises, notamment au Tour de France (contre-la-montre par équipe en 2001) et à la Vuelta (à Saragosse, 10e étape en 2008).

« Ce sport, c’est toute ma vie »

Mais pour celui qui se définissait comme un « sprinteur puncheur », les classiques ont toujours eu une place importante. Au fil de sa carrière, il en a disputé 41 dont 14 Paris-Roubaix ! Dans l’Enfer du Nord, le coureur est parvenu une fois dans le « top 10 » (9e en 2010). Ce goût pour les courses flandriennes et la chaleur des gens du Nord, Sébastien l’évoque spontanément quand il explique sa motivation à rejoindre Cofidis. Directeur sportif depuis 11 ans, il occupait ce rôle jusqu’à cette fin de saison chez Arkéa – B&B Hôtels. Chez Cofidis, Sébastien Hinault souhaite avant tout « impulser sa passion » du cyclisme. « Ce sport, c’est toute ma vie », confie-t-il. « J’ai vraiment envie d’inculquer ce bonheur-là aux coureurs, leur faire comprendre que c’est une vraie chance ». Au sein de l’équipe, il retrouvera Raphaël Jeune : « on se connaît depuis trente ans », mais aussi nombre de coureurs et de membres du staff qu’il a côtoyés au fil des années. « Je me suis tout de suite senti bien accueilli. J’ai déjà hâte que la saison prochaine commence ! »