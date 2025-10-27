Alors que la saison vient de se terminer il y a quelques jours, voici nos tops et nos flops de l’année 2025.

Nos tops :

Tom Pidcock

Après quatre saisons chez Ineos Grenadiers, Tom Pidcock a rejoint la Q36.5 Pro Cycling Team l’hiver dernier. En signant avec l’équipe suisse, qui évolue en ProTour, le Britannique en a surpris plus d’un. Mais à 26 ans, Tom Pidcock a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec cinq victoires, dont deux étapes et le général de l’AlUla Tour en début d’année. Bien qu’il n’ait pas gagné en World Tour, il a terminé 3ᵉ de la Flèche Wallonne avant de marquer le coup sur le Giro.

En fin de saison, sur La Vuelta, où il prend la 3ᵉ place du général, son premier podium sur un Grand Tour. Auteur d’une excellente saison, Tom Pidcock est passé de la 29ᵉ à la 7ᵉ place du classement UCI. Au sein d’une formation où il a davantage de liberté, mais aussi moins de pression que chez Ineos, le natif de Leeds semble avoir trouvé le bon environnement, au sein duquel il peut exploiter son plein potentiel.

Paul Magnier

Avec 19 victoires en 2025, comment ne pas mettre Paul Magnier dans nos tops ? Seul Tadej Pogacar a fait mieux avec 20 victoires. Après une bonne première partie de saison, le Français a terminé l’année en boulet de canon. Il a décroché 14 de ses 19 succès après le 14 septembre. Avec quatre victoires d’étape sur le Tour de Slovaquie et la Cro Race, des courses de seconde zone, le coureur de la Soudal Quick-Step remporté cinq des six étapes du Tour du Guangxi, une course World Tour.

2ᵉ de l’Omloop Nieuwsblad, Magnier a prouvé qu’il était capable de performer sur les Classiques. En revanche, il n’est pas parvenu à décrocher un résultat sur les Flandriennes ni sur le Giro, où il n’a pas réussi à faire mieux qu’une troisième place. Avec cette saison pleine de promesses, à seulement 21 ans, Paul Magnier s’affirme comme un futur leader de la Soudal Quick-Step. En 2026, il sera attendu sur les plus grandes courses du calendrier.

Matthew Brennan

Avec douze victoires pour sa première saison chez les professionnels, Matthew Brennan est déjà rentré dans la cour des grands. Avec deux victoires sur le Tour de Catalogne, une victoire sur le Tour de Romandie et enfin une victoire sur le Tour de Pologne, le Britannique a impressionné à seulement 20 ans.

Excellent sprinter-puncheur, Brennan devrait avoir encore plus de liberté en 2026 avec le départ d’Olav Kooij chez Décathlon AG2R La Mondiale. Vainqueur de deux étapes et du classement général du Tour de Norvège, Brennan a un profil très intéressant, qui devrait lui permettre de briller sur nombreuses courses, comme sur les classiques flandriennes et ardennaises.

Nicolas Prodhomme

À 28 ans, Nicolas Prodhomme a franchi un cap cette saison. Alors qu’il n’avait jamais levé les bras chez les professionnels, le Normand compte désormais six victoires à son palmarès. Cette belle série a débuté sur le Tour des Alpes, lorsque son coéquipier Paul Seixas lui laisse la victoire sur la 5ᵉ étape.

Vainqueur d’étape sur le Giro, Prodhomme enchaine en remportant une étape et le général de la Route d’Occitanie. En deuxième partie de saison, le grimpeur de Décathlon AG2R La Mondiale remporte la Polynormande ainsi qu’une étape du Tour de l’Ain, qu’il terminera à la deuxième position derrière Cian Uijtdebroeks.

Nos flops :

Primoz Roglic

Avec un beau duel face à Juan Ayuso, deux victoires d’étape et le classement général sur le Tour de Catalogne, la saison 2025 de Primoz Roglic commençait plutôt bien. Mais rien ne s’est passé comme prévu sur le Giro, son grand objectif du début de saison. Victime de plusieurs chutes, le Slovène finit par abandonner lors de la 16ᵉ étape.

Le leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe revient à la compétition sur le Tour de France, sans certitude sur son niveau de forme. Après un début délicat, il prend finalement la 8ᵉ place du classement général, tandis que son coéquipier Florian Lipowitz grimpe sur le podium. À presque 36 ans, Roglic ne semble plus en mesure de jouer face aux meilleurs. Avec l’arrivée de Remco Evenepoel chez Red Bull Bora-Hasgrohe, Primoz Roglic pourrait mettre un terme à sa carrière fin 2026, lui qui arrive en fin de ccontrat.

Marc Hirschi

Après des débuts tonitruants avec la formation Tudor en début de saison, on pensait que Marc Hirschi allait continuer sur sa lancée des saisons 2023 et 2024 chez UAE. Mais sa victoire sur la classique de Valence lors de sa première course de la saison restera son seul succès de l’année.

Absent des débats sur les classiques ardennaises comme sur le Tour de France, le Suisse n’a pas répondu présent lors des grands rendez-vous, lorsque son équipe avait besoin de lui. Même si sa fin de saison est encourageante, on en attendait plus de Marc Hirschi cette année.

Ben O’Connor

Après une saison 2024 incroyable (4ᵉ du Giro, 2ᵉ de La Vuelta, vice-champion du monde), Ben O’Connor avait choisi de quitter Décathlon AG2R La Mondiale pour rejoindre la Jayco-AlUla. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu cette année. Alors qu’il avait fait du classement général sa spécialité ces dernières années, l’Australien n’a pas fait mieux qu’une 7ᵉ place sur le Tour de Suisse cette année.

Pas dans le match pour le classement général sur le Tour de France, Ben O’Connor sauve sa saison en remportant la 18ᵉ étape, après avoir profité du marquage entre les favoris. Une superbe victoire. Mais sur La Vuelta, O’Connor abandonne alors qu’il était déjà loin au général. Sa première saison chez Jayco-AlUla n’aura pas été celle escomptée. Même si sa victoire sur le Tour sauve les meubles, on en attendait plus de Ben O’Connor, sutout après ce qu’il a montré en 2024.