Zwift prolonge son partenariat naming avec le Tour de France Femmes jusqu’en 2029.

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne pour cyclistes, a annoncé la prolongation de son partenariat en tant que Partenaire Présentateur du Tour de France Femmes avec Zwift, et ce, au moins jusqu’en 2029. Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’engagement sur le long terme conclu avec A.S.O., qui a permis l’introduction du Tour de France Femmes avec Zwift au calendrier UCI en 2022.

« Ce partenariat va bien au-delà d’un simple sponsoring pour Zwift, il fait partie de notre identité, soutenue par notre mission : permettre à davantage de personnes d’être plus actives, plus souvent », déclare Eric Min, PDG et co-fondateur de Zwift. « Accroître la participation des femmes dans le cyclisme est une mission essentielle. Nous croyons sincèrement que pour réussir, le Tour de France Femmes avec Zwift est indispensable. Les quatre premières années de ce partenariat ont été incroyables. L’enthousiasme est palpable et l’impact est évident. J’ai hâte de voir ce que nous allons accomplir au cours des quatre prochaines années et au-delà. »

Développer le cyclisme féminin

Le Tour de France Femmes avec Zwift est né d’une vision commune entre Zwift et A.S.O. : donner au cyclisme féminin la place mondiale qu’il mérite. Le partenariat a débuté avec le Tour de France Virtuel en 2020, organisé pendant la pandémie, avec des courses identiques pour les hommes et les femmes, afin de maintenir la compétition vivante et de connecter les fans du monde entier. Le succès de cet événement a scellé la volonté commune de raviver un Tour de France féminin. Cette vision est devenue réalité avec le lancement du Tour de France Femmes avec Zwift, un moment historique qui continue d’inspirer, de mobiliser et de faire grandir le sport à l’échelle mondiale.

Au cœur de la mission de Zwift pour développer le cyclisme féminin se trouve la campagne Watch The Femmes. En quatre ans, cet appel à l’action est devenu un véritable mouvement, invitant toutes les parties prenantes du cyclisme féminin – médias, partenaires de l’industrie, marques et fans – à s’unir autour d’un objectif commun : faire grandir le sport et garantir au cyclisme féminin la visibilité et la reconnaissance nécessaires pour continuer à prospérer.

Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift :

« Le Tour de France Femmes avec Zwift continue de battre des records et de dépasser même nos propres attentes. C’est un plaisir de collaborer avec un partenaire qui contribue à amplifier la course et le cyclisme professionnel féminin comme le fait Zwift. Nous avons déjà accompli beaucoup. Je suis ravie que nous puissions poursuivre ce chemin ensemble. »

L’impact de cet effort collectif est évident dans la visibilité accrue et l’engagement croissant du public autour du cyclisme féminin. Aucune autre course du calendrier féminin n’a autant contribué à mettre le sport en lumière. En 2025, chaque étape a rassemblé en moyenne 2,7 millions de téléspectateurs en France, avec une part d’audience de 31,6 %. L’étape finale, remportée par Pauline Ferrand-Prévot, a atteint un pic à 7,7 millions de téléspectateurs. Depuis l’introduction du Tour de France Femmes avec Zwift en 2022, Zwift a également constaté une augmentation du nombre de femmes rejoignant la plateforme. Actuellement, 23 % des nouveaux abonnés sont des femmes, une progression notable par rapport à 2022, où elles représentaient 18 %.