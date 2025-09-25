L’UCI a approuvé l’introduction d’un système permettant aux équipes route de bénéficier de points UCI obtenus par leurs coureurs dans d’autres disciplines.

Lors de sa réunion de juin, le Comité Directeur de l’UCI avait approuvé le principe de l’introduction, à partir de 2027, d’un système permettant aux Équipes Route UCI de bénéficier d’un nombre limité de points sur la base des résultats obtenus par leurs coureurs dans d’autres disciplines. Les disciplines et épreuves concernées sont désormais confirmées : les résultats obtenus par un coureur d’une équipe aux Championnats du Monde UCI de cyclisme sur piste, de mountain bike cross-country olympique (XCO), de cyclo-cross et de gravel, ainsi que ses résultats au classement général des Coupes du Monde UCI de cyclisme sur piste, de XCO et de cyclo-cross, compteront pour le Classement Route UCI par équipes selon un barème de points spécifique.

Approuvée sur recommandation du CCP, cette mesure s’appliquera aux coureurs classés parmi les 20 premiers du classement sur route de leur équipe et aux coureuses classées parmi les huit premières du classement sur route de leur équipe. Aucun point provenant de ces autres disciplines ne sera ajouté au Classement Route UCI individuel ou au Classement UCI par nations. Des simulations réalisées au cours des prochains mois permettront de confirmer le barème des résultats provenant de ces autres disciplines.