Twitch : Ken Bogard se lance dans La Traversée : 7 étapes de Paris à Nice à vélo et à suivre en direct.

On a l’habitude de voir de la F1, du football ou encore du tennis sur Twitch… Cette année, le vélo s’ajoute à cette liste. Streamer et commentateur reconnu de la scène e-sport, Ken Bogard relève un nouveau challenge : traverser la France à vélo, en direct sur sa chaîne, accompagné de sa communauté. Du 23 septembre au 7 octobre 2025, il parcourra plus de 1 000 km en 7 étapes, pour relier Paris à Nice. Une aventure sportive, humaine et digitale qui place le cyclisme au cœur du live streaming, et qui s’inscrit dans une réflexion plus large sur le numérique responsable.

Mais pourquoi se rendre de Paris à Nice à vélo ?

Tout part d’une conversation entre Ken Bogard et Bertrand Amar, le responsable esports de Webedia : comment venir à l’EVO, le prestigieux tournoi de jeux de combat, qui se déroule à Nice en octobre 2025. Ce à quoi le passionné de cyclisme a répondu directement : « à vélo, pourquoi pas ! ». C’est de là qu’est née l’idée de ce défi sportif et digital : relier Paris à Nice à vélo pour se rendre à l’EVO France!

Ken Bogard :

« Depuis plus de dix ans, je partage avec ma communauté ma passion pour le gaming, l’e-sport… et le vélo. Cette année, j’ai gravi à vélo le dénivelé équivalent au mont Everest (8849m) en deux jours pour le Zevent. Aujourd’hui, j’ai envie d’aller encore plus loin : relier Paris à Nice à vélo, en direct sur Twitch. Mais La Traversée n’est pas seulement un défi sportif. C’est une manière de montrer qu’on peut créer autrement : plus authentique, plus responsable. Je veux prouver qu’on peut raconter une histoire forte, vivre une aventure humaine et mobiliser une communauté… tout en cherchant à réduire notre impact.

« Pendant sept jours, je partagerai chaque étape de ce voyage avec celles et ceux qui me suivent. Ce sera dur, ce sera intense, mais surtout, ce sera collectif. La Traversée, c’est l’occasion de pédaler ensemble, de vibrer en live, et d’imaginer le streaming de demain. »

Twitch, la plateforme incontournable

Twitch s’est imposée comme la plateforme de référence pour le streaming interactif. Initialement centrée sur le gaming, elle s’est rapidement diversifiée : contenus sportifs, émissions hebdomadaires, musique, cuisine… il y en a pour tous les goûts. Ce qui distingue Twitch, c’est l’interaction directe avec le chat qui permet aux spectateurs de réagir en temps réel, de poser des questions, de lancer des défis ou simplement de partager leur enthousiasme avec la communauté. Cette dynamique fait de Twitch un lieu privilégié pour toucher la génération Z, très présente et engagée sur la plateforme.

En 2024,Twitch a enregistré plus de 20 milliards d’heures regardées et compte plus de 7 millions de chaînes actives, prouvant sa capacité à fédérer des communautés autour d’événements en direct. Des initiatives comme le Z Event, le GP Explorer ou encore les diffusions de médias traditionnels sportifs, illustrent parfaitement comment Twitch transforme chaque événement sportif en véritable spectacle interactif et participatif. Ken Bogard, présent sur Twitch depuis 13 ans, est un exemple emblématique de cette

évolution. Grâce à son lien constant avec le chat et son interaction avec sa communauté, il mobilise ses spectateurs autour de défis sportifs et caritatifs, incarnant parfaitement l’authenticité et la proximité qui font le succès de Twitch.

Une initiative raisonnée

Mais l’exploit ne se veut pas uniquement sportif, il est également un rappel des pollutions que peuvent engendrer les trajets. La mobilité douce choisie pour ce trajet ne produira que 0,28kgCO2e contrairement à la voiture qui aurait rejeté 406kgCO2e!

Cartographie du déplacement

Chaque jour, ce seront environ 8 heures de live qui seront proposées au public – 7 jours d’épopée vécus comme en tandem avec le streamer.

Focus sur le parcours du cycliste parisien :

Des partenaires engagés à ses côtés

Pour cette édition de La Traversée, Samsung occupe une place centrale en tant que sponsor principal du projet, finançant les différentes dépenses liées à l’aventure. La marque accompagnera Ken tout au long de son défi, en mettant en avant ses innovations technologiques à travers des moments forts : unboxing, intégrations en live et activations sur des étapes clés. Pour l’accompagner, Samsung met à disposition du matériel high-tech : deux téléphones et une montre connectée pour suivre ses avancées. La marque offre également du matériel textile, notamment un maillot cycliste et une veste de pluie spécialement conçus pour l’aventure.

Grâce à ces partenaires et à la communauté soudée de Ken Bogard, les spectateurs auront l’opportunité de participer à un événement bien huilé. Car oui, au-delà de l’exploit sportif, La Traversée est pensée comme une expérience digitale complète, mêlant performance, innovation et interaction avec le public.

Aucun réseau ne sera laissé de côté :

Twitch sera le cœur battant de l’événement, avec plus de 70 heures de live prévues.

YouTube accueillera les replays et best of des moments forts.

Instagram & BlueSky relaieront les coulisses et contenus exclusifs.

Discord permettra aux fans de se retrouver et de suivre l’aventure au plus près.

Strava offrira une dimension sportive, en permettant à chacun de suivre en temps réel la progression de Ken.

Ce dispositif 360° garantira une portée cross plateformes massive, avec une interactivité permanente entre Ken et sa communauté.